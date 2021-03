Tudcum, en Iglesia, tiene un gran potencial turístico, debido a su riqueza histórica y cultural.



Cada vez que viajo al departamento Iglesia, me aproximo a la localidad de Tudcum, un pueblo que en lo personal guarda recuerdos entrañables, y en lo general es un punto que posee tantas historias de aquella antigua época colonial, incluso prehispánica. Tudcum se encuentra emplazado en el noroeste del departamento Iglesia. Cuando se accede a este distrito el visitante se encuentra con un indicador cuyas letras rezan: "Bienvenidos seáis", también escrito en idioma quechua. La población se encuentra rodeada por cerros muy cercanos, los cuales son un regalo a la vista. Su calle principal nos conduce a una plaza en cuyas adyacencias podemos observar antiguas casas que en alguna fecha debieron ser las más importantes del lugar. También sobre esta arteria se ha erigido el templo principal bajo la advocación de San Roque, patrono de los enfermos. La fiesta patronal se celebra el 16 de agosto, asisten no sólo del mismo pueblo, sino de todas las localidades vecinas. La otra calzada llamada "calle triste" por los lugareños, tiene como una de las principales atracciones la vista imperdible de las alamedas. Al concluir el núcleo poblacional, transitando por una pintoresca huella, se llega a un sitio denominado las "Allpa Shulkas" (últimas tierras, en quechua) donde se aprecian los vestigios de antiguas tapias que circundaban propiedades. Buenaventura Luna recuerda este sitio en una de sus composiciones: "Nosotros, los de Allpa-Shulkas, los de Angualasto y Tudcum no tenemos más riqueza que un limpio cielo añil, una vaca en la dehesa, un torito acorralau y aquella noble tristeza que desciende del nevau...". Continuando con este lugar, posee, además, el pequeño arroyo que baja de la cordillera que ha sido prodigo en producir sabrosos "berros". Hablar de Tudcum es también mencionar a típicos personajes que en algún momento tuvieron gran relevancia en la historia del distrito. Entre otros podemos mencionar a don Primitivo Aguilera, uno de los pobladores más antiguos e ilustres, aquel recordado e inolvidable "maestro Rocco", a doña Lilia Riveros de Fa, admirada mujer conocida por sus actos de filantropía y obviamente a Doña Felipa, la afamada mujer, profundamente sabia en el arte de curar, "mirando las aguas". En lo gastronómico se producen deliciosos dulces artesanales de los más variados gustos, elaborados en general con materia prima lugareña. También Tudcum posee un culto popular, es el consagrado a Pascualita Díaz, joven mujer que murió trágicamente en la década del 50. Con lo dicho, no cabe duda de que el turista que recorre con atención este paraje, observará un paisaje cultural donde la geografía y la historia se han conjugado para generar un sitio seductor. Podrá concebir sin mayor esfuerzo cómo pudo haber sido un pueblo sanjuanino en la segunda mitad del siglo XIX. Tudcum es un pedazo de tierra nutrido de leyendas y añejas costumbres las cuales -por suerte- están preservadas en la memoria de los mayores.

Por el Prof. Edmundo Jorge Delgado

Magíster en Historia