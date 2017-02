Hoy la educación transita por caminos turbulentos a pesar de ello, pueblo y gobierno recordamos a Sarmiento en este mes, aniversario de su natalicio. Fue la figura descollante de nuestra historia. Educar, verbo liberador, puerta de entrada a los demás verbos como crecer, democratizar, ser, progresar.



Podríamos decir, pionero de la pedagogía latinoamericana, educador democrático. Trascendió su tiempo y hoy, sus premisas viven y exigen del presente lo que en el pasado no se cumplió.



Llegó a San Juan dentro de los actos organizados por el Gobierno de la Provincia el historiador Eduardo Lazzari, quien expuso sobre "Sarmiento del Futuro''. Expresó: "tuvo aristas el prócer con temas de actualidad como la transparencia de la cosa pública y es así que crea el Boletín Oficial'' para dar a conocer todos sus actos de gobierno. Consideraba que la ciencia y el arte era la forma de superación de la sociedad.



Dentro de este marco recientemente se realizó la Reunión del Consejo Federal de Educación presidido por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.



Allí se trataron temas como: La renovación de la estructura del programa "Nuestra Escuela'' y la aprobación en todo el país y escuelas, en sus distintos niveles y modalidades, del "proceso de autoevaluación institucional''.



La evaluación, manifestó el ministro de la Provincia Felipe de los Ríos, es parte del proceso formativo. Ella identifica los problemas de aprendizaje que se pueden solucionar mientras el alumno está cursando. Evaluar por competencias, hace evidente que lo aprendido se aplica a la lógica, es construir una lógica institucional, pieza clave que permite conocer dónde estamos, y cómo mejorar.



Es buscar en este proceso el "aprender a aprender'' usando herramientas como las tecnológicas. Con el uso del celular, dispositivo que atrapa a los alumnos, la escuela no puede estar alejada de esto, para bajar contenidos y trabajarlos en distintas áreas.



Otro tema del CFE, fue la cantidad de docentes que participaron de la evaluación "Aprender 2016''. San Juan tiene el 100%, hayan estado o no de acuerdo con el instrumento de evaluación empleado. También se consideró la aplicación de "Las Escuelas de Jornada Extendida''.



Fuera de este escenario me parece importante considerar que el ministro Bullrich estuvo presente en el panel "La Construcción del Capital Humano para el Futuro'' (Foro de Inversiones y Negocios como Mini Davos, en Buenos Aires) y allí dijo frases como estas: "Hay que entender que no saber lo que viene es un valor. Debemos formar argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla''. Frases para la historia, poco acertadas.



Estimo que lo importante de la Reunión del CFE hubiese sido: -Fecha de entrega del resultado de las evaluaciones de los alumnos en 2016. De esta manera, se podrían aplicar medidas remediales con los alumnos al inicio del ciclo. -Las Escuelas de Jornadas extendidas, perdieron el valor de su origen para lo que fueron creadas, aprender idiomas, teatro y práctica de deportes, almuerzo a los alumnos (ellos deberán volver a su hogar, lo que significa gastos de pasajes y tiempo). -La desaparición del envío del "Fondo Compensador''. -Las paritarias nacionales tal cual lo especifica la Ley de Financiamiento Educativo. ¿Este será el proyecto que nos permitirá llegar a la calidad educativa?



Muy lejos de lo que pensaba Sarmiento: "Hacer de la República una escuela'' y "Todos los problemas, son problemas de educación''.