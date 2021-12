A pesar de que la actividad económica ha logrado una notable recuperación la CAME sostiene que la situación todavía es delicada.



La actividad general del país, que se vio seriamente afectada durante la pandemia de coronavirus, "logró recuperarse casi en su totalidad", destacó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En un comunicado, la entidad expresó a modo de balance de 2021 que la actividad general del país "logró recuperarse casi en su totalidad", no obstante consideró que "la situación es todavía delicada". El informe que cuenta con los últimos datos disponibles a octubre y proyecciones señaló que la actividad general se encuentra 2,1% por encima del nivel que registraba en el momento previo al inicio de la pandemia de covid-19. "De esta manera, Argentina se encamina a cerrar 2021 habiendo recuperado prácticamente todo el terreno perdido en materia de actividad en el marco de la crisis sanitaria global que se desató durante 2020", agregó. En los primeros diez meses de este año el país acumuló un crecimiento del 10,4% interanual y, de acuerdo con el último relevamiento de proyecciones del BCRA, se estima que 2021 cerraría con una recuperación de la actividad del orden del 9,7% interanual, similar a la caída registrada en 2020 (-9,9% interanual).



Según CAME, "la situación todavía es delicada" porque "el nivel de actividad general promedio de los primeros diez meses de este año aún se encuentra 2,2% por debajo del registrado en igual período de 2019", y porque "todavía se observan ciertas heterogeneidades sectoriales en el ritmo y el alcance de la recuperación". Observó que "las actividades relacionadas con el turismo y la gastronomía, que fueron las más afectadas por la crisis sanitaria, aún no logran recuperar sus niveles de actividad prepandemia: en los diez primeros meses del año la actividad del sector se recuperó 15,4% frente a 2020, pero a pesar de ello todavía registra una caída del 40,6% frente a enero-octubre de 2019". Asimismo, si bien la recuperación que está teniendo lugar va permitiendo recomponer la dinámica del mercado de trabajo, todavía la tracción sobre el empleo privado viene siendo algo lenta: a septiembre de este año la cantidad de trabajadores asalariados formales del sector privado todavía se encontraba 0,8% por debajo de la registrada en febrero de 2020. En cuanto al financiamiento a pequeñas y medianas empresas en los primeros once meses de 2021 acumuló un crecimiento del 4,8% interanual, descontado el efecto de la inflación. "Sin embargo, sigue siendo crítico que la principal y -en una gran mayoría de casos- única fuente de financiamiento de las pymes sean sus propios fondos. Una abrumadora cantidad de empresas de este segmento expone rechazos explícitos de parte de los bancos o condiciones decididamente inabordables para el retorno de los préstamos como las verdaderas causas de ese distanciamiento financiero", concluyó CAME.

Por Agencia Télam

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)