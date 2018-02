Hace tiempo hice referencia a la Quebrada de Zonda, ubicada en el departamento Rivadavia, en una nota referida a la importancia de este sitio turístico tan próximo a la ciudad de San Juan. Qué positivo hubiese sido haber incluido oportunamente al Parque Federico Cantoni, que forma parte de la Quebrada, en la declaración de patrimonio cultural e histórico, otorgándole un rango que se merece por la historia de su concepción.



El relato histórico dice, que el 11 de septiembre de 1932 se inaugura el Parque Bernardino Rivadavia en la quebrada de Zonda, ubicada a 23 Km. al Oeste de la ciudad de San Juan, hoy conocido como Parque Federico Cantoni en homenaje a su ideólogo, quien conjuntamente con el Ing. civil Schlosshaver diseñaron este lugar que cuenta con cerros de más de 1.000 mts de altura.



Fue en un momento de gran desocupación en la provincia que Federico Cantoni, por entonces gobernador de San Juan, decide realizar obras públicas de grandes dimensiones.



Para construir el parque se utilizó mano de obra local pero también se trajeron inmigrantes de Europa oriental que habían llegado al país y que se especializaban en trabajar en piedra y abrir túneles. Estos inmigrantes junto a presidiarios también participarían en la apertura del camino de alta montaña que comunicaría a la ciudad de San Juan con el departamento Calingasta, es decir la Ruta 12.



La obra del parque tenía por objeto crear un gran complejo turístico y había sido concebida por Cantoni después de viajar a Europa donde había visto lugares similares. El proyecto original consistía en siete niveles de caminos que se unían a través de túneles que la gente podría recorrer a pie. Sobre el cerro se construyeron miradores y monumentos tallados en la piedra, como El Libro abierto y El Libro cerrado; La cabeza del indio, a la que se llegaba por escaleras o por un silla elevadora y desde donde se podía observar el valle de Zonda y el Valle de Tulum. Aún más impactante era la vista del Escudo Nacional, hecho totalmente de vegetación, tales como olivos, laureles, tilos, cipreses, siempre verdes, etc. y que comprende al "Jardín de de los poetas", con los bustos de escritores destacados.



Sin duda este parque es una obra monumental que, lamentablemente no se concluyó en su totalidad, pero que no obstante siempre ha sido una atracción para propios y extraños que visitan nuestra provincia.



Actualmente, me duele ver el estado de abandono en que se encuentra toda la zona y en este sentido me voy a referir en particular al Escudo Nacional que necesita en forma urgente un mantenimiento ya que casi ha perdido toda su forma, lo mismo que la escalera para observarlo, la que está destruida. También los bustos del Jardín de los poetas están en mal estado, al igual que los túneles que habría que limpiarlos y mejorarlos para que la gente pueda circular tranquilamente por ellos.