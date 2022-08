Si pudiéramos medir el humor social de los argentinos el día de hoy, nos daremos cuenta que es tamos al borde de un "ataque de nervios", no solo por la grave situación económica que vivimos, no solo por los altos niveles de corrupción e inseguridad, sino ¤

también por la profunda falencia que tenemos como sociedad, de falta de valores.



¿Cuándo, cómo y en qué momento perdimos algo tan preciado para la conducta humana y social?, creo que mirar hacia atrás es bueno para que en el futuro no volvamos a cometer esos errores, pero hoy lo que más interesa a todos como sociedad es el volver a recomponer el tramado social con un componente más que importante como son los "valores humanos" tales como: dignidad, integridad, transparencia, honestidad, bondad, humildad, fe, generosidad, empatía y muchos más.Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. No los comprendemos como un rasgo únicamente individual, sino todo lo contrario: un valor resulta tan útil y beneficioso para nosotros como para el resto de nuestros semejantes, y existe en cualquier sociedad que se precie en llamarse "civilizada", sin importar el país, la cultura o la religión.

Hoy, tal vez, eso es lo más importante que como sociedad reclamamos de toda nuestra clase dirigente, ese hartazgo y mal humor social es el resultado de que en lugar de tener los mejores hombres y mujeres al frente de nuestra sociedad, vemos que esos puestos son ocupados por personas que en sus diferentes profesiones o actividades son un total fracaso y solo buscan en los cargos, que nuestro sistema democrático establece, un salvavidas económico y donde realmente les importa el bienestar personal y no ¤

el del conjunto de toda la sociedad argentina.

Vivimos en una sociedad que parece estar anestesiada o, lo que es más grave, totalmente acostumbrada a los desvalores que nos hacen pensar que todo lo que se vive es normal.

Demás esta decir que en muchos de los casos para esa gente un "conchabo", no basta, y utilizan su función para dilapidar y lo que es peor cometer delitos de corrupción para enriquecer sus propios bolsillos en detrimento de una sociedad que hoy parece estar anestesiada o lo que es más grave, "totalmente acostumbrada a los desvalores" que llegan a pensar que todo lo que se vive es normal, cuando en realidad en términos ¤

psicológicos podemos decir que "lo normal se transformó en patológico y que lo patológico pasó a ser normal".Si existe algo que a los seres humanos nos molesta, eso es "la verdad" y en realidad por más duro que nos parezca, hoy se habla de la "grieta" como una cuestión que diferencia a los partidos políticos o a ideologías diferentes, cuando en realidad la grieta que los argentinos vivimos es netamente

"moral". La grieta esta dada entre aquellos que miran hacia otro lado o por fanatismo terminan aplaudiendo a quienes ejercen el poder solo para satisfacer con actos de corrupción sus necesidades económicas y del otro lado de la "grieta" está la inmensa mayoría de ciudadanos que desean que todos recuperemos para nosotros y para el futuro los valores perdidos y que alguna vez hicieron de la Argentina uno de los países más admirados del planeta.El cambio de mentalidad debe ser ahora y ya, pensando: +no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tú país".