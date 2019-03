Si uno se imagina una red, seguro, visualiza algo para contener, quizás para atrapar y tal vez, asociado a los pescadores, como el arte de pescar. Vale la pena aclarar que las redes sociales son parte de la existencia del hombre. Antes que la tecnología invadiera nuestras vidas, todos hemos conocido gente a través de gente. Hemos escrito cartitas a padres, docentes o amores, con breves mensajes; la paloma mensajera existió antes de que Twitter. Quizás lo que es hoy más fuerte es el concepto de la masividad y de la viralidad a partir de la virtualidad. Desde acá, si continuamos con esa visualización, las redes sociales deberían prestarse para contener, para informar, pero depende el uso que le demos. Pueden ser más usadas para atrapar, para pescar, que para contener, ayudar o concientizar o, lo que muchas veces ocurre es que se transforma en un medio de descarga, de violencia, de depósito y de proyección. Pero si se le suma la construcción de la post verdad, es fácil pensar que, a través de una red, yo puedo postular un concepto, afirmarlo y tener en breve, en función de la virtualidad, muchos seguidores. Algunos que me aplaudan, otros que me agredan, quizás otros que ignoren. Pero el hecho es que se transforma en una verdad, que en instantes se divulga y también en el mismo instante se produce una verdad opuesta con la misma fuerza, donde recibe también a los seguidores que opinan, generalmente, desde su propia verdad. A partir de acá, ¿Somos buenos usuarios de las redes o es nuestro espejo actual, dónde si me veo bien lo sigo o si no lo escracho?, ¿Por qué se confunde el uso con el abuso?, ¿Por qué lo que leo no se objetiva y se respeta como la opinión del otro, que es también un ser con derechos? Pero como todo, el hombre necesita de límites.

Las redes sociales no deben ser la trampa de la pedofilia, ni de los perversos, que se esconden en lo enmascarado del anonimato, el parecer que puedo ocultarme y disfrazarme.

Nada mejor que los griegos para poder graficar lo que pasa cuando uno no tiene límites; para ello es interesante hacer el experimento de tomar en la copa de Pitágoras un recipiente para bebida que obliga al usuario a beber con moderación. Esta invención, atribuida a Pitágoras de Samos, permite llenar la copa hasta cierto nivel, y superado este límite, la copa vacía su contenido, derramándose el mismo encima de uno. Es decir, necesito del límite para ver que algo se derrama, que algo es un exceso, si no corro riesgos. Son los límites los que se necesitan para ser usuario de una red, en donde lo que puedo hacer es informar, notificar, aprender, pero siempre con el límite de no faltar al valor del respeto, sino es violencia. La necesidad es que debemos imperiosamente ponernos límites, tener filtros, saber que la violencia, la ironía, el contestar agresivamente, el no aceptar que el otro piense diferente, sólo lleva a tener una sociedad violenta, inmadura y que comete errores, que en muchos casos son fatales. Por lo pronto, lo que lograremos es que cada vez tengamos más personas desinformadas, que opten por no involucrarse, que ignoren, quedando poco a poco, el valor de la red social, sólo en un lugar de infoentretenimiento. Se trata de que las redes pueden salvar vidas, pueden alentar, pueden y deben informar, que de por sí tiene resultados que llegan en forma inmediata, pueden brindar un espacio virtual de recreación, de publicidad, pero no pueden alojar la miseria humana, ni debe servir para el maltrato o para el acoso. Por favor, los límites son sanos, ponen contexto, dan forma, garantizan salud mental, siempre suma más. Intentemos tener una sociedad más adulta, que pueda expresarse, que sea diversa y que por sobre todo garantice respeto.

Por la Dra. Gabriela Renault

Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador (USAL).