Ignacio Albarracin, uno pionero en proteger a los animales



La palabra animal proviene del latín Animalis: ser dotado de respiración o del soplo vital. La palabra nos indica que es un "ser vivo'', por ende es un ser sintiente; un ser que siente los buenos y malos tratos dados por el hombre. Tienen derechos que los protegen contra los actos crueldad. En la declaración universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO en 1977, en su Art. 2 a) Todo animal tiene derecho al respeto. El artículo nos advierte que los animales no deben ser sometidos a desprecios ni actos crueles por parte del hombre. En el Art 2 c). Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Este interesante artículo nos lleva a entender que no debemos explotar y abusar de ellos. Los animales no son objetos sino seres sintientes. El 7 de Julio de 2012, un prominente grupo internacional de neurocientíficos, se reunió en la Universidad de Cambridge para firmar la declaración de Cambridge sobre la "sintiencia animal''. Donde los científicos comprobaron que los animales son capaces de sentir y de padecer miedo y sufrimiento. Además son conscientes de su existencia, que poseen estructuras nerviosas que se lo permiten. Por estas razones no debemos explotarlos y despreciarlos a nuestro antojo, violando sus derechos y su integridad. El Día del Animal, es un día de reflexión que merece nuestro reconocimiento. La provincia de San Juan debe enorgullece de haber contado entre sus filas con dos pioneros en la defensa de los animales, a nivel nacional como lo fue Domingo Faustino Sarmiento y el Dr. Ignacio Lucas Albarracín. Ambos sanjuaninos fueron los impulsores de decretos que reglamentaron el proteccionismo hacia los animales. Por ello el Día del Animal comenzó a celebrarse el 29 de abril 1907 por iniciativa de del Dr. Ignacio L. Albarracín. Falleció de un paro cardíaco el 29 de abril de 1926. En 1902 nacía la "Sociedad Protectora de Animales Sarmiento'' por un grupo de personas preocupado por resolver la situación de crueldad y abandono que sufrían los animales. Le dieron ese nombre en homenaje a quien, como Presidente de la República, se preocupó en avalar la protección animal con el primer decreto. Junto a él, Ignacio Lucas Albarracín.



San Juan debería honrarlos con la aprobación de leyes que defiendan a nuestros animales, como la ley de Tenencia responsable de animales de compañía y de Tracción a Sangre. Evitar espectáculos que implique la participación de animales como: domas, cabalgatas, peleas de perros o de gallos. Estos espectáculos sólo buscan promover y difundir el maltrato animal. Debemos concientizarnos y trabajar todos por los animales y por su dignidad, que no sea sólo tarea de los protectores sino también de los dirigentes políticos, fuerzas policiales, bomberos y docentes. Por los valiosos antecedentes de Albarracín y Sarmiento, San Juan debería ser la "Capital de la protección de los derechos de los animales''. Para ello sería interesante declarar la "Semana de los derechos, el respeto y la dignidad animal''.

El primer defensor

Domingo Faustino Sarmiento fue el primer argentino que organizó la primera marcha a Plaza de Mayo en favor de los animales. El 25 de julio de 1891, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionaron la ley 2.786. Ley precursora en la protección de los animales, así quedaba establecida, por primera vez en la historia argentina. Se la llamó "Ley Sarmiento''.

Por Iván Hidalgo

Licenciado en Geografía

APA (Agrupación Protectores de Animales).