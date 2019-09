La fiesta de la punta de espalda se convirtió en un atractivo local.



La industria del turismo es de mucha importancia en el desarrollo económico de una localidad, provincia o país. Está basado en varios factores que estimulan a viajar a un destino turístico, entre estos factores, en San Juan está la hotelería y hospedajes que fueron creciendo y modernizándose. Además, el embellecimiento de los sitios que ofrecen los municipios, con obras de infraestructura, y siempre cuidando no destruir el patrimonio.



Argentina con sus regiones se diferencia entre ellas, en clima, que producen desiertos o bosques. Por ello se cambia el paisaje y la producción en cada uno de ellos, en diferentes zonas, por ejemplo, unas con trigo, soja y ganadería; otras, como nuestra vid y olivo; también con plantaciones de azúcar, y las zonas lacustres pesqueras, agua salada o dulce etc. como también la zona de bosques. Un gran país para recorrerlo. Todo ello genera diferentes modos de vida y costumbres, por ejemplo, todos hablamos castellano, pero en tonos y formas que los identifica, al cordobés, al porteño, al norteño, al sanjuanino, etc. Por lo que también en San Juan nos identificamos con nuestra personalidad, que como siempre expreso nos reconocen por nuestra forma de ser, como personas atentas, tranquilas, amables, etc.



Turísticamente en los departamentos que se promocionan tienen capacidad de recepción para la demanda existente y posibilidad de que si ésta aumenta puede crecer la oferta de servicios.



El tipo de turismo que San Juan recibe es de descanso, de actividades deportivas y cultural y podemos transitar las "Ruta Sarmientina'' recorriendo diferentes espacios relacionados con el gran Maestro y también la "Ruta Sanmartiniana'' con el cruce de la cordillera, que todos los años se realiza. "La Ruta de la Bandera Cabot'', todos en condición de cumplimento en las preferencias de los usuarios, solo con variaciones en las ofertas de servicios, también presentando el producto con valor conservativo, desde el punto de vista patrimonial cultural y natural, tales como flora, fauna, paleontológico y las vistas panorámicas como contemplar la "Noche de Luna llena'' o las "Noches estrelladas''. Además se propone de que los atractivos tengan valor funcional medido en el grado de utilidad para desarrollar una actividad en función del sitio con su protección y la singularidad del mismo, por la belleza, dado como valor subjetivo y otros que se definen con el grado de originalidad del paisaje: "Valle de La Luna - Ischigualasto'' patrimonio de la humanidad, "Cerro Alkazar'', "El Escudo Argentino vegetal'', realizado en el año 1923 en la quebrada de Zonda, etc. Todo para que el paisaje conmueva y se promueva.



Finalmente en cada sitio ofrecer productos que lo identifican, como así también a la población original, desde artesanías de totora, junco, de cerámica, tejidos, etc y comidas, haciendo que éstas lo represente en su promoción: empanadas "sanjuaninas''; pan casero en horno de barro, semitas con chicharrón, el asado de punta de espalda. También la humita en chala o en cacerola, elaborada con el choclo sabroso que se produce en el verano, como así también los dulces, en particular el de membrillo que nos identifica. Como somos una provincia cuya población está conformada por inmigrantes y sus descendientes, sus comidas nos acompañan como por ejemplo, la paella Valenciana, como también platos italianos o libaneses, culturas que conforman nuestra identidad. Todo lo descripto es la posibilidades de San juan para el desarrollo en turismo, para tener en cuenta al momento de promocionar la provincia como un destino con identidad que atraen y estimulan a viajar.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo