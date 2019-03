Peatonal Maestro de América

No es la primera vez que escribo sobre éste tema y va dirigido sobre todo a la autoridades responsables de los sitios públicos de la ciudad de San Juan. Realizaré en esta nota algunas preguntas a lo que yo tengo o creo tener conocimientos de ellas, porque corresponden a mi vida diaria. La respuesta me dará una ubicación como persona, de mis errores de lo que entiendo por ellas y lo que a diario obtengo como respuesta que me dan algunos miembros de la sociedad en la que vivo y en qué época estoy viviendo. Comenzaré por donde empieza en mí la problemática. ¿Qué es turismo para un sitio que tiene que competir con otros centros organizados con objetivos claros? Turismo es la valoración del entorno, su preservación y cuya preocupación es la atracción del turista. Atraer al turista.



Yo lamentaría que todo el trabajo, costos y entusiasmos puestos por años quedasen desvalorizados por la presentación de la puerta de entrada del Turismo en San Juan, que no son los dinosaurios, ni la Fiesta del Sol, ni el autódromo ni el velódromo. Corresponde "a lo que yo llamaría la carta de presentación de la Casa Natal de Sarmiento y la Secretaría de Turismo, centro de informes, ubicados en una peatonal totalmente rota por la permanente entrada de camiones, camionetas, etc, a los dos centros, con materiales o productos para futuros actos, que ellos organizan, dejando de lado las motos que circulan libremente.



¿Qué es trabajo? Como trabajo se denomina a las actividades que son realizadas con un objetivo. Realizar actividades para ayudar a su alimentación y crecimiento personal. Hay múltiples formas de trabajar, por ejemplo realizar una obra, traslado de materiales o trabajar en una oficina y desarrollar conciencia sobre lo que se realiza, sin perjudicar al otro.



El trabajo enseña al hombre a vivir y compartir con otras personas, respetar a otras personas y sitios donde realiza el mismo, ejemplo la peatonal Maestro de América, construida con el objeto de conservar la Casa Natal de Sarmiento, que por su antigüedad se debe evitar el cimbrón de las movilidades por ejemplo grandes camiones transportadores de mercadería pesada y evitar también la entrada permanente de otras movilidades y a desarrollar conciencia cooperativa y a pensar en el equipo y no sólo en sí mismo. Otro trabajo es el de seguridad, y acá la pregunta ¿qué es tener seguridad? Es ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede ser de asesoramiento para las personas que lo necesitan. Por ejemplo en la peatonal Maestro de América hay tres formas de seguridad, pero ninguna asesora sobre el tránsito de vehículos en la misma...



Finalmente la última pregunta ¿qué es educación? ¿qué es respeto? "Entre los contenidos de la educación, el más importante es el del respeto a los demás. Esto, que puede parecer trasnochado, constituye la esencia misma de la educación que debe ir pareja a la enseñanza de los contenidos del saber que se transmiten de generación en generación. "Ahora pregunto, qué enseñan hoy o ayer, porque son gente mayor las que a veces tienen conductas que son extrañas en una sociedad de relación permanente. No se respetan reglas, ni tampoco se las hace respetar y si alguien reclama por ello lo miran con cara rara, como fuera de contexto social. Esto es lo que me ocurre a diario en la Peatonal Maestro de América, que según DIARIO DE CUYO, esta semana fue el sitio más visitado. ¿Estaré equivocada con mi forma de ver las cosas e interpretarlas? Respondan por favor.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo