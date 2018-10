Un día me dijo el filósofo Julián Marías en su casa de Madrid que "la historia nunca termina de contarse y hasta puede cambiar''. Él sabía mucho de Argentina y de aquel Perón que vivió 13 de sus 17 años de exilio en la capital española. Pero pocos madrileños supieron de los cumpleaños del ex presidente, primero en la casa que le prestaron en la calle Arce, y luego en la residencia "17 de Octubre'' del barrio "Puerta de Hierro'', que le regalaron John W. Cooke y Jorge Antonio, hasta su regreso definitivo a la Argentina, en 1973. Es que una de las condiciones que le impuso el dictador Francisco Franco era que no podía hacer reuniones numerosas ni mucho menos políticas, mientras residiera en Madrid. Por ello, sus aniversarios eran austeros y con pocos invitados. Sin embargo, una visitante de esos cumpleaños fue Pilar Franco Bahamonde, la hermana "roja'' de Franco, llamada así por su tendencia socialista. José Miguel Vanni, último administrador de la quinta de Perón en aquella capital, me invitó a recorrer esos jardines, pocos años antes de su venta por las hermanas de Eva Duarte e Isabel Perón. Tiempo después, doña Pilar, me reveló en una entrevista en su departamento de Barcelona, cómo vivió desde allí el último cumpleaños de Perón. Ya en Buenos Aires, el 8 de octubre de 1973, a cuatro días de asumir la presidencia por tercera vez: "Le llamé ese día y lo escuché preocupado por lo que se le venía''. Así, y lejos de esa evocación, este día de su onomástico, apareció siempre en su biografía, porque así lo certifica su partida de nacimiento, e incluso en estas mismas páginas de DIARIO DE CUYO hemos hablado de esa fecha como la de su historia oficial. Pero resulta que el propio Perón confesó la verdad sobre su nacimiento a su biógrafo autorizado, Enrique Pavón Pereyra. Ahora acaba de revelarse lo que alguna vez trascendió sin confirmación: su verdadero natalicio. Aparece publicado en la novísima edición de "Yo Perón'', la Biografía, de Enrique Pavón Pereyra, edición definitiva, año 2018, de editorial Sudamericana (Penguin Randow House Grupo Editorial S.A.).



Esta obra que actualiza anteriores versiones, ahora aparece con el prólogo del historiador Felipe Pigna, autorizada por Valeria y Enrique Pavón Peyera, hijos del reconocido historiador. En ella, Juan Domingo Perón, reconoce la verdad de su nacimiento. Los libros de registro sólo tenían los nacimientos de quienes durante su primer año no corrían riesgo de fallecer. Es que en el siglo XIX, el índice de mortandad infantil en el país era alto, por lo tanto, se esperaba que los bebés cumplieran dos años de vida para anotarlos. Y continúa Perón: "Mi nacimiento fue tomado con más calma que el de mi hermano Mario, tanto fue así que mi padre me anotó dos años más tarde. Nunca me preocupó aclararlo, porque siempre pensé que existen dos tipos de acontecimientos que dan forma a una vida: los importantes y los otros. Así, un día más o un día menos, un año más o un año menos, ¡qué importancia podía tener! De hecho, ni mi propio padre le dio trascendencia, y ante la pregunta del secretario del Registro Civil de Lobos: ¿cuándo nació el niño?, no dudó en responder que había sido en la víspera. Y así fue anotado mi nacimiento aquel 8 de octubre de 1895. Pero en realidad yo ya tenía dos años para esa fecha que fue un 7 de octubre, pero de 1893'' y, "mi alumbramiento había acaecido en Roque Pérez, Partido de Saladillo''. Es decir, no en Lobos, donde lo cuenta la historia oficial y donde se lo inscribió en 1895, porque allí se habían asentado "no menos de cuatro generaciones por línea materna''.



Pero aún con esta revelación, su biografía legal no cambiará. Los militantes y el propio partido Justicialista, seguramente, continuarán recordando su natalicio cada 8 de octubre, aunque en este 2018, se cumplan 125 años de su genuino origen.

"Yo logré conservar el origen de mi nacimiento como un profundo secreto que se transformó con el tiempo en una controversia en la que muchos incursionaron''. (J.D. Perón).

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista. Autor de "Perón - Frondizi, la conversación'' (Emporio Ed. Córdoba).