Grandes movimientos de tropas hace Rusia en la frontera con Ucrania. Occidente teme una invasión, pero Moscú lo desmiente.



Rusia aseguró en las últimas horas que en Europa no habrá una guerra a gran escala y negó planes de "atacar o invadir" Ucrania, pese a la acumulación de tropas cerca de la frontera con el país vecino.



"Estoy convencido de que no hay ningún riesgo de una guerra a gran escala en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. No vamos a tomar medidas agresivas. No vamos a atacar o invadir Ucrania", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



Riabkov llamó a Occidente a no preocuparse por las nuevas maniobras ruso-bielorrusas y "concentrarse en la senda de la diplomacia".



Washington calificó la víspera de "preocupantes" los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia, que se celebrarán entre el 10 y el 20 de febrero, en medio de temores por una hipotética invasión rusa de Ucrania.



"Estoy repitiendo continuamente que estamos abiertos al diálogo, que estamos por una solución política. Y lo repito de nuevo", recalcó Riabkov al intervenir en el club de debates Valdái. El diplomático ruso insistió en que Moscú no hace "nada que amenace a Ucrania". "Sólo estamos llevando a cabo maniobras y desplazamos las tropas en nuestro propio territorio. Y es algo que continuaremos haciendo", dijo Riabkov, citado por la agencia TASS.



El Kremlin no quiere a Ucrania en la OTAN

El viceministro ruso recordó que Moscú espera recibir de EEUU y la OTAN garantías vinculantes de que no continuará la expansión de la Alianza Atlántica. Riabkov agregó que Rusia continuará haciendo "todo lo posible" para evitar la integración de Ucrania en la OTAN "a través de los medios diplomáticos".



"Vemos una amenaza en una mayor integración de Ucrania en la OTAN incluso sin adquirir el estatus de un miembro", indicó y agregó que Moscú hará todo lo posible para "revertir esta situación" con ayuda de la diplomacia.



Explicó que las propuestas rusas presentadas ante la Alianza Atlántica y EEUU son precisamente "el camino que hay que tomar" para una solución diplomática de la situación.



El Kremlin aseguró este martes que la causa de la tensión en torno a Ucrania son los suministros de armamento a este país y la maniobras militares de la OTAN en la región.



"La situación es realmente muy tensa. Vemos que se envían armas y se realizan maniobras, incluida la aviación de la OTAN y de otros países occidentales", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Peskov confió en que Estados Unidos y la Alianza Atlántica respondan "en los próximos días" a las demandas sobre las garantías de seguridad en Europa que exige Moscú. La semana pasada las demandas, que Rusia anunció en noviembre pasado, fueron abordadas durante tres rondas de consultas con EEUU, la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).



A principios de la semana que culmina, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, precisó que Moscú espera una respuesta por escrito a sus demandas "para continuar las negociaciones".



EEUU y Rusia, dispuestos a seguir con el diálogo

Estados Unidos y Rusia se mostraron abiertos a seguir dialogando sobre Ucrania después de conversaciones no concluyentes el viernes en Ginebra, tras las cuales cada uno dijo que le correspondía al otro determinar el camino a seguir. Rusia ha concentrado decenas de miles de tropas en sus fronteras con Ucrania, por lo que estados occidentales temen que Moscú esté planeando un nuevo asalto a un país que ya invadió en 2014.



Rusia niega que esté preparando un ataque, pero dice que podría emprender una acción militar si no se cumple una lista de exigencias, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania como miembro.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fueron "francas y sustanciales". Lavrov las calificó de abiertas y útiles. Los dos se estrecharon la mano antes de reunirse.



Blinken esperaba compartir con Rusia "nuestras preocupaciones e ideas con más detalle y por escrito la próxima semana" y dijo que él y Lavrov habían "acordado seguir discutiendo después".



Rusia y Estados Unidos podrían celebrar otra reunión el mes que viene para discutir las exigencias de Moscú en materia de garantías de seguridad, dijo una fuente de la delegación rusa tras las conversaciones del viernes en Ginebra, según la agencia de noticias RIA.



Por Agencias EFE y Reuters





Rusia discutirá reconocer estados independientes dentro de Ucrania

Por Andrew Osborn

Agencia Reuters



El Parlamento ruso realizará consultas la próxima semana sobre la idea para solicitar al presidente Vladimir Putin que reconozca dos regiones separatistas prorrusas en el este de Ucrania como estados independientes, dijo el viernes el presidente de la cámara. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento, hizo el anuncio antes de las conversaciones en Ginebra el viernes entre el principal diplomático de Rusia y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para discutir las crecientes tensiones sobre Ucrania. El reconocimiento formal de la autoproclamada República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk en Donbass, en el este de Ucrania, se considera un paso que Putin podría tomar si no logra obtener las garantías de seguridad que busca de Occidente.



El Kremlin reaccionó con frialdad a la iniciativa parlamentaria del viernes. Dijo que es importante evitar pasos que pudieran aumentar las tensiones y advirtió tratar de ganar puntos políticos en una situación frágil.



Volodin, en un comunicado publicado en Telegram, dijo que se había tomado la decisión de examinar más a fondo un proyecto de resolución parlamentaria presentado por 11 legisladores, incluido el líder del Partido Comunista, Gennady Zyuganov, que decía que Rusia debía reconocer oficialmente a las dos regiones como independientes para salvaguardar a sus residentes.