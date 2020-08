Señor director:



Alguna vez aprendí que comer no es lo mismo que alimentarse. Comer, es ingerir cualquier cosa, ya sea comida denominada "chatarra" como también mezclada con alimentos que realmente nos hacen bien a la salud de nuestro organismo. Pero, alimentarse es otra cosa. Recién lo aprendí de grande. Sin embargo, quiero compartir mi experiencia con los lectores de vuestro diario. Alguna vez, debido a mis problemas de hipertensión y diabetes, ambas enfermedades crónicas, mi doctora me derivó a una nutricionista. Después que la profesional estudiara mi caso, me hizo un plan para alimentarme correctamente. Desde entonces puedo decir que aprendí a alimentarme con productos de la naturaleza que me hacen bien y a precios accesibles. Esto, sumado a ejercicios físicos, me hizo ver que hasta mi ánimo cambió para mejor. Con esto quiero decir que busquemos la consulta médica para que nos ayuden a la buena alimentación. De esta manera podremos tener una calidad de vida mejor y disfrutaremos de tantas cosas que Dios nos regala todos los días.



Adela Neiva

