La imagen del patrono de la provincia

Este 13 de junio, nuestro querido San Juan de la Frontera cumple 457 años del día de su fundación. Juan Jufré, el fundador, puso estas nuevas tierras bajo el patrocinio de San Juan Bautista, en honor a su onomástico. Nos llamamos "sanjuaninos'' por el patronazgo de Juan Bautista. Nuestra Iglesia Catedral, Iglesia madre de nuestra diócesis, lleva este nombre. Todos los habitantes de nuestra provincia estamos ligados a su protección. Los sanjuaninos conocemos muy poco de Juan Bautista, podríamos decir, que es un gran desconocido. No está instalada en la memoria común la figura de Juan Bautista. No podemos decir que nuestro máximo patrono nos une. Otras provincias argentinas se encuentran identificadas por su patrono. Podemos mencionar, por ejemplo, La Rioja con San Nicolás de Bari, el Señor del Milagro en Salta, la Virgen de Itatí en Corrientes, la Virgen de Luján en Buenos Aires u otros. Monseñor Di Stéfano, anterior arzobispo de San Juan solía decir: "En San Juan nos hace falta un mordiente religioso común''. Es cierto que tenemos devociones que convocan gran parte del pueblo sanjuanino como la Virgen de Andacollo, la Inmaculada Concepción, San Expedito. Pero no llegan a ser un común identificador de la Provincia de San Juan. Hay provincias donde celebran su patrono y todos se sienten convocados con alegría pidiendo a Dios su intercesión. ¿A qué se debe esta cuestión? Los evangelios son "el corazón de la Sagrada Escritura''. Nos describen desde distintas perspectivas teológicas la vida de Jesús. Ellos abren la narración presentando al Bautista como un "personaje gozne'': es el último profeta del Antiguo Testamento y al mismo tiempo abre el Nuevo. Lo ponen siempre en las inmediaciones del Jordán practicando un rito de purificación, respondiendo a un esquema teológico topográfico como pieza clave para el bautismo de Jesús. Aparece mencionado 46 veces en los escritos del Nuevo Testamento de dos maneras, con el nombre "Juan'' y con el calificativo precedido por artículo griego "o'' (él) referido a su tarea: "bautista'', es decir, "Juan, el Bautista". El evangelista que más lo cita es Mateo (16 veces) y en segundo lugar Juan (12 veces). Los evangelios sinópticos presentan al Bautista como el "precursor'' de Jesús, mientras que el evangelio de Juan, el Bautista es el "testigo de la luz'' (Juan 6:8) y una "lámpara que arde'', de la Luz verdadera que es Jesús (cf Jn 8:12).

Por P. Fabricio Ángel Pons

Párroco de Santa Bárbara (Pocito)