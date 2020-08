Empresas y productos sanjuaninos llegaron a las páginas de publicaciones nacionales hace casi 60 años y sirven de inspiración a las nuevas generaciones de emprendedores.



En esta forzada cuarentena, una mañana me levanté en modo biblioteca. Me puse a hurgar en el espacio de las revistas y encontré una del año 1962: "El Hogar", una publicación muy conocida en aquellos años, que en un 50 por ciento está dedicada a San Juan. Me movió el interés por saber cómo nos veían a los sanjuaninos - 58 años atrás -, desde la Capital Federal. La publicación contiene varias notas, entre ellas, San Juan en imágenes: "La ciudad del milagro, la ciudad de Sarmiento, la ciudad en ruinas y la ciudad que florece". En el capitulo sobre el turismo, afirma el artículo que "San Juan es verdor inmenso, montaña imponente, sol acogedor, amistad franca en sus hombres y belleza impresionante en sus mujeres". Finalmente afirma el artículo que "San Juan es así: sedosa y áspera, árida y fecunda, altiva y humilde. Sólo conserva inalterable su cordialidad, que ofrece a quien lo desee como una mano tendida en gesto de humildad".



Otra de las notas, es la que firma Córdoba Iturbure, conocido crítico de arte de entonces, que tituló: "Sarmiento inició en San Juan un movimiento pictórico", esta ilustrada en una página a todo color de una pintura al óleo de "Dominguito", obra de Procesa Sarmiento - la pintora de la familia-. El prócer sanjuanino escribió al respecto en el diario "El Nacional" que "hay una pintura de San Juan que vive de si misma y forma ya un rasgo distintivo de la educación de este pueblo". También el ex arzobispo de San Juan, monseñor Audino Rodríguez y Olmos escribe sobre "San Juan, su carácter y su genio". Cabe consignar que Rodríguez y Olmos fue titular de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo desde 1939 hasta 1965 y fue reemplazado por mi amigo el franciscano Ildefonso María Sansierra desde el 26 de abril de 1966 hasta el 12 de mayo del 1980.



En materia económica, no puede faltar la publicidad haciendo historia con productos, comercios, vinos y empresas. Por ejemplo, los vinos "Amparo", de bodegas y viñedos de Juan Manuel Suárez, en sus distintos gustos: de mesa, reserva, dulces de mesa, vino de postre o generosos. El establecimiento se ubicaba en calle Laspiur 140, Trinidad. También el Jerez "Don Plácido", de bodegas y viñedos Castro Hermanos, de Angaco. Igualmente, los vinos comunes, especiales y finos de bodegas, viñedos y destilería "Abraham Goransky", ubicado en Guillermo Rawson 172, Concepción y también "Viejo Albardón", de Montilla Ltda. En el rubro comercio, dejaron de funcionar "Emporio Económico", de José Ivanier y Cía. y la empresa constructora "Estornell-Gugliotto SA"-. Siguen en actividad "Florería Argentina", de Dino Minnozzi y "Científica Cuyo". Además, en la página de sociales aparecen una reunión de jóvenes sanjuaninas en el Club Social que ofrecieron el señor Raúl de León y su esposa María Carenzo Pérez "en obsequio de su hija María Eugenia". Esta es una pincelada de lo que se decía de la provincia hace casi 60 años. Nos hace reflexionar sobre la capacidad de los sanjuaninos y el tremendo potencial para seguir la huella de la prosperidad.

Por Carlos H. Quinteros

Periodista