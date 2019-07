Dique Cuesta del Viento, uno de tantos atractivos sanjuaninos.



¿Somos un destino turístico o simplemente un lugar de paso? Sí, somos un destino turístico. Tenemos suficientes atractivos naturales y culturales. Por ello para éstas vacaciones de invierno muchos han mirado hacia adentro del país y a San Juan en particular. En oficinas de Turismo entregan un manual de actividades para niños y adultos, para éstas vacaciones. Por ejemplo, la ciudad San Juan consta con varios atractivos histórico patrimoniales y culturales. La Plaza 25 de Mayo, con el monumento a Sarmiento, quien vino a inaugurarla, y el monumento a fray Justo Santa María de Oro, Padre de la República, cuya mano derecha señala el Norte, Tucumán donde participó para nuestra Independencia, y mira hacia el frente, nuestra Catedral donde él fue el primer obispo. Hay mucho para relatar en Capital como la esquina de las carretas, donde se encuentra la Catedral, lugar de donde partían las carretas. También en pleno centro está la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, gobernador, presidente y Maestro de América; la Galería Central donde se encuentra un hermoso mural realizado en madera. En la misma Capital los sitios históricos están presentes, visitar el hogar donde vivió fray Justo Santa María de Oro en el Colegio fundado por Sarmiento y el fraile dominico. Y, frente a la iglesia de los Dominicos, el monumento a la Columna Cabot, realizada por el artista Hugo Vinzio. En el mismo Convento se puede visitar el sitio donde estuvo San Martín organizando la Gesta Libertadora. Yendo de Capital hacia el Oeste, la Esquina Colorada donde tuvieron una fonda los federales. Los unitarios por allí no podían pasar. Allí, el artista Vinzio realizó un mural que sintetiza el momento histórico y espacio jesuítico, que llegaba hasta Zonda. En localidad de La Bebida, término derivado de épocas que pasaban el ganado por allí y se detenían a beber; el "Canal del Indio'', testimonio de los primeros habitantes, para poder manejar el agua del río. El sistema de riego, cultivos y producción, y relato de parte de nuestra historia nacional y provincial con Domingo Faustino Sarmiento, "Bárbaros la ideas no se matan'', que une la historia provincial, con la nacional y la del vecino país.



Si de Capital vamos hacia el Sur, departamentos Rawson y Pocito, hablamos de una de las zonas más productivas en agricultura, vitivinicultura, con sus parrales y bodegas. Más al Sur está el departamento Sarmiento, con producción vitivinícola, olivícola y minera, interesante visita al Distrito Los Berros con los hornos de cal y el avistaje de aves y más al Sur las Lagunas de Guanacache, donde viven comunidades originales de los huarpes, reconocido como Sitio Ramsar en 1999, se encuentra allí la capilla de Nuestra Señora del Rosario, construida en 1881. Desde la capital al Este encontramos al departamento Santa Lucía que tiene gran riqueza productiva. Yendo por la Ruta 20 llegamos Caucete, cuyo nombre deriva de cauce, (pequeño). Tiene importantes bodegas y actividad comercial. Más al Este se llega a 25 de Mayo, sitio donde residen muy buenos artesanos de cerámica y tejidos y siguiendo hacia San Luis y la Ruta 141 que nos llevará a la Difunta Correa y San Expedito. De allí, Valle Fértil e Ischigualasto patrimonio de la Humanidad. Desde Valle Fértil empalmamos con la Ruta 150 rumbo a Iglesia y desde allí al empalme con la Ruta Internacional a Chile. En dicha ruta frente al dique Cuesta del Viento. Recomiendo a todos, sanjuaninos como de otros sitios visitar y disfrutar San Juan, todo el año.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo