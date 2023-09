El complejo turístico religioso de Ceferino Namuncurá es uno de los sitios más convocantes de la provincia.

El departamento San Martín se encuentra ubicado al Este de la ciudad capital, a 20 km aproximadamente de la misma. Tiene una superficie de 435 km2, ocupando el séptimo lugar en extensión. Su territorio despliega dos partes diferenciadas: primero una planicie productiva que se beneficia del riego a través de acequias y canales. En segundo lugar un área montañosa integrada por el cerro Pie de Palo hasta su cúspide. En la planicie se cultiva vid de excelente calidad, olivo, hortalizas, frutales, etc. Cabe decir que existen superficies de tierra poco aptas para la agricultura consecuencia de la salinidad generada del mal drenaje del terreno y la sobreelevación de la napa freática. En la parte montañosa se da la minería, de piedra y la cal para diversos usos. San Martín posee varias bodegas como Peñaflor, La Quebrada, Cordero Hermanos, Mulet, Putruele entre otras, que forman parte de la "ruta del vino". También se ha instituido una estación experimental INTA y una delegación del Departamento de Hidráulica, lo que refleja la importancia que tiene la actividad agraria. Los habitantes se distribuyen en núcleos poblacionales dispersos -es un rasgo distintivo del departamento-, por ejemplo La Puntilla, Villa Alem, San Isidro, Colonia Fernández, Dos Acequias, Boca del Tigre, etc. En cuanto a su historia, el 19 de septiembre de 1942, el otrora departamento Angaco Sur pasó a llamarse San Martín, hace 81 años. La Ley 867 estableció la división de la provincia en 19 departamentos, el undécimo era Angaco y el subsiguiente San Martín, esto fue durante el gobierno de don Pedro Valenzuela. Con respecto al cambio de nombre el entonces ministro de gobierno Dr. Rodolfo Quiroga Echegaray, pronunció un alegato ante el cuerpo legislativo fundamentando tal elección: "Se trata pues de honrar la memoria del Gran Capitán, del que diera todo por los argentinos; por lo que ahora disfrutamos: territorio, libertad, independencia. La provincia no podía permanecer por más tiempo sin tributar un homenaje al Libertador...". Continuando con otras características o descripción podemos decir que este bonito departamento, que día a día va creciendo, posee características culturales únicas. El tema en cuestión es cultural-religioso. Allí se asentaron familias de origen italiano, que se dedicaron a la vitivinicultura, levantado diversas bodegas que lograron elaborar un vino exquisito. El tema religioso se vincula a la orden salesiana. Luego del arribó de esta orden a San Juan, en la década del 30, algunos sacerdotes y laicos comenzaron a viajar al departamento. Corolario de estos pequeños viajes es que finalmente se instauró el culto a Ceferino Namuncurá y en 1956 se levantó la actual parroquia, en honor a San Juan Bosco, y luego un colegio privado.

Históricamente el Santo Patrono es San Isidro Labrador, ante esta dualidad los creyentes suelen decir que "San Martín tiene dos santos patronos: uno civil y otro religioso". Obviando el tema religioso dijimos que es uno de los departamentos que más ha crecido, no sólo por las riquezas que ostenta, sino por la acertada política cultural turística que ha implementado la actual gestión municipal. El Complejo Ceferino Namuncurá, Observatorio Astronómico, Camping Municipal, la prolija señalización en las calles son grandes logros, entre otros más. San Martín, además, guarda riqueza patrimonial tangible e intangible, de gran valor histórico cultural.

Por el Prof. Edmundo Jorge Delgado

Magíster en Historia