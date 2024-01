Los principales analistas opinaron sobre la economía argentina luego de que el Gobierno diera un golpe de timón al plan presentado en el Congreso para avanzar en drásticos cambios que se pretenden implementar. El viernes último por la noche el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se eliminará de la denominada "ley ómnibus" el capítulo fiscal, el que generó discrepancias con gobernadores y legisladores de la oposición, para facilitar y acelerar su aprobación en el Congreso.



El presidente Javier Milei, que asumió el poder en diciembre pasado, ganó las elecciones con la promesa de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central (BCRA), previo saneamiento financiero con la eliminación del déficit fiscal y un abrupto recorte de la inflación.



*- "Se elimina todo el paquete fiscal de la ley ómnibus. Se resignan algunos ingresos e incluso recorte de gastos. La prioridad es que salga la ley", resumió el analista Salvador Vitelli. Un "punto y medio del PIB es lo resignado aproximadamente", añadió.

*- "En el Congreso, el gobierno también intenta realizar ajustes 'quirúrgicos' en los artículos económicos de la ley ómnibus para sumar apoyos. Sin embargo, las negociaciones todavía tienen final abierto", dijo la consultora Delphos investment.

*- "Lo que se saca de la ley ómnibus equivaldría (según números oficiales) a 1,4% del PIB de suba de impuestos y 0,4% del PIB por licuación de jubilaciones. Hay que bajar adicionalmente gasto por otro 1,8% PBI. Provincias y Tarifas son los candidatos, me parece", dijo el economista Diego Giacomini.

*- "El gobierno deberá revisar cuáles serán las partidas a recortar para lograr el objetivo de consolidación fiscal. Hoy el Congreso es el ring de batalla", afirmó GMA Capital Research.

*- "Retirado el paquete fiscal, habrá que hacer más recortes de gasto público, a lo que los gobernadores y otros políticos también se opondrán. Ellos prefieren seguir financiándose con la inflación, que carga más sobre los pobres, y no pagar costos políticos", dijo Aldo Abram de la fundación Libertad y Progreso.

*- "La señal es mala: desde el punto de vista político marca una debilidad, o una fortaleza que querían mostrar pero que no existía", dijo a medios locales Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen.

*- El cambio dispuesto por el gobierno "tiene lógica, lo importante son las reformas estructurales. Pueden no llegar a déficit cero y bajar la inflación si generan confianza con las reformas y aumenta la demanda de moneda", dijo el economista Roberto Cachanosky.

*- "Si el Gobierno habla de ajuste fiscal y déficit cero, las provincias a la larga van a tener que hacer lo mismo. De lo contrario se tendrán que financiar por otros medios", dijo el analista Leonardo Svirsky. "Y sin son cuasimonedas el Gobierno ya dijo que eso no lo avalaba bajo ningún punto de vista y que cada provincia se tiene que hacer cargo de sus actos", agregó y señaló que "una cosa más que importante a tener en cuenta es que varias provincias tienen deudas en dólares tomadas afuera bajo ley Nueve York".

*- "Parece haber cierta desaceleración en el margen respecto de la tasa de inflación. Venimos de un diciembre con 25,5% y si mirás indicadores de alta frecuencia u otras proyecciones, podríamos aventurar un rango que podría arrancar en la visión más optimista en el 17% hasta un 20/21%", dijo el economista Ramiro Tosi en declaraciones radiales.

"Desde el punto de vista del gobierno, es una buena noticia. La pregunta es cuán sostenible son esas dos buenas noticias y cuánto puede el gobierno festejar esta semana hacia adelante", estimó.

*- "La recesión (económica) se agudizó en diciembre: los indicadores de alta frecuencia dan cuenta de una performance mucho peor en el último mes del año versus cómo venía desempeñándose cada sector hasta el momento", pronosticó la consultora Invecq.

*- "La recomposición del flujo de dólares producto de una reversión de la sequía y menor demanda de energía, junto a mejor perspectiva en el plano fiscal hacen que la deuda en moneda extranjera a las paridades actuales sea el mejor vehículo para estar invertido en Argentina", dijo el agente de compensación y liquidación Neix.

Por Walter Bianchi

Agencia Reuters