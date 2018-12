Edificio 9 de Julio y 25 de Mayo. Ambos podrían unirse con puentes.



Me he enterado que en Florencia (Italia), fundada hace más de 2.000 años, hay un puente peatonal, el "Ponte Vecchio'' - "Puente Viejo'', sobre el río Arno, el que divide en dos a la hermosa ciudad. La obra está asentada sobre macizos arcos de mampostería y consiste en una ancha pasarela cubierta. A sus costados, numerosos negocios y famosos talleres de orfebres trabajando el oro y la plata que existen hasta hoy. El Gobierno de San Juan está necesitando con urgencia locales para reparticiones públicas y otras oficinas estatales, los cuales no caben en el magnífico y grande Centro Cívico. Por algo está consolidando y actualizando el edificio 9 de Julio, que solucionará el problema en parte. A semejanza de lo que se hace en todo el mundo, se podría conectar el 9 de Julio con el 25 de Mayo mediante un bloque de oficinas, salones y otros ambientes, quizá alquilables, sobre la avenida José Ignacio De la Roza, sin entorpecer el tránsito de ésta, de doble mano. La provincia tiene técnicos altamente calificados y capacitados para encarar la tarea, tanto en lo estatal como en lo privado. Así como en el viejo puente italiano, la imaginación y el trabajo podrían crearlo, pero con las características exigidas por nuestro riguroso Código de Edificación. En la Capital y en los departamentos están brotando como nunca y para nuestra admiración, numerosas construcciones de grandioso porte y gran belleza. Una de ellas sería un bloque que uniera la fachada Norte del 9 de Julio con la Sur del 25 de Mayo desde calle Aberastain hacia el Oeste. Serían 2 ó 3 cuerpos distanciados lo necesario y unidos de Este a Oeste por pasarelas cubiertas y locales en sus orillas, todo muy aireado e iluminado con ventanales. La altura a construir podría ser aún mayor que las actuales a unir. Por otra parte las recovas de poco uso y proyectadas por arquitectos foráneos, pueden aumentar la superficie actual. El tránsito de peatones no se alteraría gracias a las anchas veredas que caracterizan a la ciudad desde el sismo de 1944. Ahora hay nuevos materiales resistentes para tabiques, cerramientos, vidrios y más. Hasta con estructuras metálicas de perfiles varios puede construirse sobre las terrazas actuales. Habrá nuevos accesos, sanitarios, escaleras, ascensores, kioscos, desniveles y otros temas a resolver. Con este plan habría más superficie habitable en centenares y quizás miles de metros cuadrados útiles. Con las tecnologías de nuestros días, se pueden hacer trabajos impensados. San Juan puede y debe seguir progresando.

Ponte Vecchio, Florencia, Italia.





Es sin duda uno de los grandes íconos de la capital de la Toscana, asociado a la imagen de Florencia. Las 6 características principales son las siguientes: 1.- El Ponte Vecchio de Florencia tiene sus orígenes en un antiguo puente de la época romana y en otros posteriores construidos en madera, hasta que en 1333 fue destruido por una inundación. 2.- En 1345 se construyó el actual puente de piedra, que es el más antiguo de Europa. Con 63 metros de largo, el Ponte Vecchio se sostiene sobre tres arcos y une la zona más estrecha del río Arno a su paso por Florencia. 3.- En esta nueva época, el Ponte Vecchio pronto fue ocupado por tiendas, sobre todo por carnicerías y curtidores. Los malos olores llevaron a que en 1593 fueran desalojados del puente y sustituidos por joyeros y orfebres para dar una mayor prestancia al puente hasta nuestros días. 4. El Ponte Vecchio tiene un piso superior que recorre todo el puente. Se trata del llamado Corredor Vasariano. 5.- El Ponte Vecchio no fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, como sucedió con el resto de los puentes de Florencia. 6.- En el centro del Ponte Vecchio está el busto de un célebre orfebre, Benvenuto Cellini.

Por Elías Pósleman

