Varios personajes populares de Cataluña se han expresado a favor o en contra de la independencia catalana, cuidando no ofender al resto de España. Los acontecimientos producidos en Cataluña el pasado 1 de octubre, cuando más del 40% de ciudadanos se manifestó a favor del secesionismo en un referéndum no constitucional, tuvo también protagonistas muy famosos. Algunas estrellas del espectáculo o las letras no quisieron manifestarse públicamente por temor a ser rechazados en el resto de España, pero hubo quienes sí lo hicieron, a favor o en contra. El ex futbolista y entrenador Josep Guardiola, se mostró en todo momento apoyando los movimientos por la independencia catalana. Y lo hizo guardando un sensible respeto hacia el resto de España. "Pep'' como se le conoce también, en la actualidad dirige al Manchester City, de la liga inglesa. Desarrolló gran parte de su actividad profesional en el Fútbol Club Barcelona; obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y ganó, nada menos, que la medalla de oro de la "Real Orden del Mérito Deportivo'', máxima distinción individual del deporte entregada por el Rey



En otro deporte, el tenis, Rafael Nadal, nacido en Manacor, Mallorca, pero residente en Barcelona durante años, que ocupa la primera posición del ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), ha pedido la semana pasada por "la unidad de España". A su vez, dos históricos del espectáculo, en canción popular y ópera, respectivamente, Joan Manuel Serrat y Monserrat Caballé, ambos nacidos en Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se han expresado públicamente en contra. Serrat señala que forma parte "de un pueblo que vive, según dijo alguien hace mucho tiempo, entre el juicio y el arrebato. Soy catalán. A los de mi pueblo, y a todo lo que representa la paz y el respeto, quiero dedicar esta canción...". Se titula "Palabras de amor" y lleva su mensaje de unidad a españoles y catalanes.



Así las cosas, el gobierno central de Mariano Rajoy se arrepiente de no haber utilizado publicitariamente a los famosos que están en contra del independentismo. Pero el personaje que más impactó a catalanes y ciudadanos del resto de España y del mundo, ha sido el futbolista e integrante de la selección española, Gerard Pique, nacido en Barcelona: "Creo que hay muchos españoles que mediante el diálogo pueden entender lo que pienso. Mediante el respeto y la coherencia se puede llegar a buen puerto", dijo entre lágrimas que emocionaron a independentistas y españolistas, se dijo en España, y también a quienes lo vimos desde San Juan. Cuando se le recordó que viene siendo silbado por los españoles cuando juega en la Selección nacional, Piqué respondió que "si se sentara a cenar con la gente que me silba, seguro que después de la cena no me silbaría...". La actitud de Piqué, emotiva y conciliadora en todo momento, es un ejemplo de los miles de catalanes que quisieran independizarse, pero sin dar el portazo a España.



Estas idas y vueltas de la "catalanidad" y la "catalanofobia" vienen de siglos. Sin ir más lejos, entre el XX y el XXI me consta que cada vez que he viajado a Barcelona u otras provincias de Cataluña por coberturas periodísticas, pude advertir la consideración de Cataluña como "comunidad egoísta, rapaz e insolidaria". De allí surgía la falta de "amor a la patria española", de los catalanes, como llegó a expresarlo el historiador español Rafael Altamira. Todo ello, sumado a la opinión de autoridades políticas de otras regiones españolas que advierten sobre la prosperidad de Cataluña a costa del resto: "¡Las regiones ricas, cada vez más ricas y las pobres, más pobres!".