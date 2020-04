En la Economía como ciencia, suelen hacerse diversas clasificaciones de acuerdo al punto de vista: Economía pública por un lado y Economía privada por otro; Microeconomía por un lado y Macroeconomía por otro, igual con Economía capitalista y Economía socialista y así seguir in extenso. Pero la que nos ocupa en esta nota es la división de Economía de paz y Economía de guerra, en la cual la primera es la ordinaria o normal en estos lares y en esta época, mientras que la otra es más afín con épocas pasadas y en otras partes del mundo, aunque hoy siga siendo de rutina en Irak, Turquía y otras zonas.



Se denomina "Economía de guerra" a la que se aplica en momentos de fuertes convulsiones violentas, sean o no conflictos armados, o en periodos de extrema autarquía y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el autoabastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el Estado. Cada país se acerca a la reconfiguración de su economía de una manera diferente pero entre las actuaciones fundamentales se encuentran:

Control exhaustivo de la política monetaria que evite los procesos de hiperinflación. Favorecimiento de la autarquía como sistema que evite la dependencia de las importaciones exteriores en productos básicos y material militar. Medidas de ahorro del consumo energético. Incentivación de la mano de obra de bajo costo para ocupar los puestos de trabajo de aquellos que se incorporan al ejército. 5- Cambios en la política agrícola que dirigen los cultivos y la industria transformadora hacia la producción de grano y, en general, cultivos que aporten una alta cantidad de hidratos de carbono. 6- Aumento de la producción de la industria pesada y de material militar. 7- Establecimiento de reducciones del consumo privado, que puede incluir el racionamiento a la industria y a las familias.

"En el país o en la provincia observaremos que gran parte de la actividad económica ha entrado en una "Economía de guerra"...La mayor actividad se concentra en producir y servir todo lo que esté relacionado con atacar este virus..."

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Economía de guerra permitió a algunos países como Argentina convertirse en proveedor y exportador, a pesar de mantenerse independiente hasta poco antes de finalizar la contienda. Esto hizo que avanzara tanto en el panorama mundial que llegó a convertirse en el "granero del mundo" y alcanzar el 7¦ puesto en el escalafón por países.



Ahora bien, como en toda guerra esta pandemia sería el enemigo a vencer con la particularidad de que este enemigo es invisible.No tenemos todavía el arma ideal para combatirla, la estamos atacando en algunos frentes y en otros nos estamos defendiendo. En algunos lugares ya están saliendo triunfantes mientras que en otros recién entra y así la vamos llevando. De tal forma que si nos circunscribimos a nuestro país o a nuestra provincia, observaremos que gran parte de la actividad económica ha entrado en una "Economía de guerra", lo cual es evidente. La mayor actividad se concentra en producir y servir todo lo que esté relacionado con atacar este virus en forma directa y con actividades conexas como farmacias, alimentación, reparaciones, etc.. Pero lamentablemente se ha descuidado al resto de la economía que está sufriendo un letargo pasmoso. En otras guerras a lo largo de la historia, siempre se han llevado a la par ambos frentes, en mayor o menor medida e incluso en la actualidad y en muchos otros países, no se descuida la economía sino que se la incentiva y estimula... algo esencial para no quedar más atrás de lo que estamos...



Por Diego Salinas

(*) Doctor en Economía e Investigador.