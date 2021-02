A fines de diciembre del año pasado, el Vaticano (CDF), hizo una publicación sobre la moralidad del uso de las vacunas creadas contra el Covid-19. Comunicando que es "moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la Covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción''.



A su vez, investigando en revistas científicas que estudian cuestiones referidas a la vida humana, encontramos información respecto a vacunas contra Covid-19 que no usan células de fetos abortados, y que serían varias.



Entonces nace la pregunta, ¿para que se toma el trabajo de aclarar el Vaticano de la "moralidad'' de las vacunas con líneas celulares de fetos abortados? ¿Por qué no, directamente recomendar las que no poseen líneas de fetos abortados?



Pues bien, según la información provista por "Instituto Charlotte Lozier'' en la web. existen por lo menos 8 vacunas en desarrollo, de las cuales 6 no presentan células abortivas en su producción. Ellas son Astrazeneca & Univ. Oxford, Janssen and Johnson & Johnson, Merck and IAVI, Novavax, Sanofi and GSK, Moderna with NIAID, Pfizer and BioNTech e Inovio Pharmaceuticals.



Bien, siguiendo la línea de razonamiento, no queda claro el porqué de la intervención del Vaticano hasta este momento.



Pero veamos a continuación el apartado número 2 de las indicaciones de la CDF, en la nota de AciPrensa . Cito:



"En este sentido, cuando no estén disponibles vacunas Covid-19 éticamente irreprochables (por ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país pero, por parte de las autoridades sanitarias, no se permite a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular) es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la Covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción.''



Y es aquí donde se aclara nuestra cuestión, si leemos dice: "cuando no estén disponibles vacunas Covid-19 éticamente irreprochables...es moralmente aceptable...''



Vale decir entonces, que si en la zona, ciudad, país donde estamos radicados no llegasen vacunas irreprochables como las mencionadas, entonces sería moralmente aceptable vacunarse con las otras.



Cabe aclarar que la vacuna Sputnik V, proveniente de Rusia si utiliza líneas celulares de fetos abortados. Información obtenida del "Manual del Vacunador: VACUNA SPUTNIK V'' entregado por el Gobierno de la Nación argentina

