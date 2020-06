El muro de la discordia en la frontera de Estados Unidos con México que mandó a construir Donald Trump para impedir la inmigración ilegal.



El reporte periodístico de David Adams, para Univision News, dice que el gobierno de los Estados Unidos ha confiscado cientos de millones de dólares en cuentas bancarias, casas de lujo, automóviles y yates de los funcionarios venezolanos corruptos y sus intermediarios. Pero que nada de ese dinero ha vuelto al pueblo venezolano. Los abogados del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como el presidente legítimo de Venezuela, exigen que el dinero se entregue al gobierno interino de Guaidó bajo supervisión estadounidense e internacional a los venezolanos que sufren la crisis humanitaria del país.



Los activos son retenidos por el Departamento de Justicia y el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De acuerdo con los registros del Congreso y los documentos de la corte, se han utilizado alrededor de 601 millones de dólares del Fondo de Confiscación del Tesoro, que posee un grupo de dinero mucho mayor, para construir el muro fronterizo de Donald Trump.



Cuando se le preguntó sobre la publicación periodística, el embajador interino de Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, me dijo que, de hecho, tanto él como el fiscal del gobierno de Guaidó, general José Ignacio Hernández, habían solicitado oficialmente que la administración Trump liberara los fondos para que pudieran se utilizará para ayudar a los venezolanos durante la crisis actual de Covid-19 y a los más de 5 millones de refugiados venezolanos. "No sé si los fondos se han utilizado para el muro fronterizo o no", me dijo Vecchio. "Lo que sé es que estamos haciendo todo lo posible para recuperar este dinero y poner un fondo para entregar de manera transparente al pueblo venezolano".

"En medio de la pandemia de Covid-19 y las protestas de Black Lives Matter, la administración Trump puede haber usado fondos incautados de la dictadura corrupta de Venezuela para pagar el inútil muro fronterizo del presidente".

En diciembre, el Congreso aprobó la Ley "Verdad" bipartidista, que insta a la administración Trump a devolver los activos recuperados de Venezuela "a un futuro gobierno democrático en Venezuela".



Funcionarios estadounidenses dicen que el gobierno posee al menos 450 millones de dólares en activos venezolanos vinculados a la corrupción, gran parte de los cuales fueron incautados en el Sur de Florida.



El senador estadounidense Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, patrocinó la Ley "Verdad" y se está preparando para pedirle a la administración una respuesta sobre si alguno de los activos incautados se utilizó para financiar el muro fronterizo, me dicen sus ayudantes. "Me consterna saber que la administración Trump puede estar desperdiciando esos fondos en el vergonzoso muro fronterizo", me escribió Menéndez en un correo electrónico.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista de The Miami Herald y nuevo Herald, Miami, EEUU.