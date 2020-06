Raúl Maldonado junto a su Chevy.



Ejemplos de integración comunitaria no hay muchos que puedan observarse, ya que las oportunidades de ser referenciados no siempre están al alcance de las personas. He comprobado que este fenómeno social se da en la participación de deportes como el fútbol, hockey y atletismo. Pero captarlo en actividades competitivas como el automovilismo no es tan sencillo o factible. Sin embargo, surgen motivos y consideraciones que al evaluarlas han mostrado en forma tangible que por el automovilismo la integración hacia la comunidad también se concreta.



El caso de quien me ocupo en el presente informe periodístico corresponde al corredor sanjuanino Raúl Maldonado, quien hace días nos dejó por causa de padecer una enfermedad de prolongada dolencia. Habiendo largamente superado la edad juvenil y transitando la categoría Senior -por así decirlo-, siendo un destacado comerciante en nuestro medio, desarrolló esta actividad deportiva, no solo con gusto, sino con pasión y entrega para un mundo quizás estanco de relaciones. Es así como desde su actividad mercantil de bienes y servicios en productos comestibles para todo San Juan "La Nueva SRL" del rubro - Distribuidora de fiambres y lácteos -, desplegó su participación de relación social, de eventos y lógicamente para el deporte incluyendo con su propuesta a todo aquel que admiraba los certámenes de Automovilismo en Turismo Carretera (T.C. Zonal Cuyano), manteniéndose firme y a la par de sus contendientes rivales y de jóvenes sanjuaninos que también participaban de su propuesta y gran ímpetu como también lo caracterizaba a su acompañante y corredor Cristian Maldonado, su hijo. Además, lo hacían sus colegas deportivos como los hermanos Darío y Enzo Mingolla, de reconocida tarea en trabajos mecánicos, el primero en Rivadavia y el segundo en Villa del Carril, ámbitos donde desplegaban sus labores técnico-profesionales con muy buen ascendente en la vida comunitaria y relacional. Todos de activa participación en cuanta competencia se realizara en Mendoza, San Luis y San Juan en las diversas categorías donde registraban su inscripción. En este caso sus actores comunitarios son integrantes de las mismas familias por el mismo objetivo común: participar y lograr una verdadera integración automovilística testimonial hacia la comunidad.



No cabe duda que por los informes y registros tomados como antecedentes, la imagen que nos deja Raúl Maldonado es de una afable persona. Pero además, con una riqueza humana para la entrega deportiva en comunidad, siempre estará presente, máxime cuando se logra una eficaz intervención dentro del medio que ama el deporte y su inclusión.



Una anécdota lo pone a Raúl Maldonado con temple aguerrido junto a Franco Benedetti - 2º serie TC Zonal Cuyano en el Vendimia, Mendoza. "En el caso de Raúl Maldonado, hizo un trompo en la última curva y quedó cruzado en la pista, por lo que recibió ayuda de los auxilios para sacar el auto de ese sector. El sanjuanino decidió seguir girando, por ello le sacaron bandera negra". (Redacción DIARIO DE CUYO (26 de junio de 2017).



Raúl Maldonado, de quien los distintos medios periodísticos han manifestado su pesar, ya que su partida significa una gran pérdida, "siempre predispuesto para las notas periodísticas y gran persona que aportó mucho al automovilismo cuyano"; Maldonado corrió su última carrera en el TC Cuyano el 25 de noviembre de 2018, cuando se realizó la fecha coronación en el Autódromo Ciudad de San Martín. Este año corrió 7 de 8 fechas y terminó 11º en el campeonato. También corrió en las temporadas 2016 y 2017 a bordo de su Chevy, como también compartió su pasión con su hijo Cristian Maldonado, que corrió con un Fiat 128 (con similar diseño) en el Turismo Promocional. Curva 1 (4 de mayo 2020 a las 23:41). De mi parte, Adiós Raúl, tu recuerdo es testimonio para el presente.

Por el Prof. Mario Daniel Correa D'Amico

Especialista en Antropología Social y Comunitaria

Filósofo, pedagogo, escritor