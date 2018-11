Científicos de datos, blockchain, inteligencia artificial. Estas áreas no sólo son los motores de la economía actual, sino también disciplinas donde frecuentemente los especialistas no pueden cubrir vacantes. ¿Cómo prepararse para las búsquedas de la transformación digital? ¿Cuáles serán las skills para los cuáles no faltará el trabajo? El desafío del sistema educativo para incluirlas.



La transformación digital es una realidad y quiénes no lo reconozcan quedarán afuera del juego. Esto resulta aplicable tanto para las empresas como para las personas, que deberán estudiar cómo agregar valor para que sus skills seduzcan a los reclutadores.

Para la formación de nuevos expertos hay que tener en cuenta que la estructura "clásica'' laboral ya no resulta atractiva para las nuevas generaciones...

Es que la demanda de talentos no conoce fronteras, y cuando se trata de buscar talento las áreas de Recursos Humanos muchas veces deben mirar fuera de sus países. Las áreas que se perfilan como las más buscadas a mediano plazo son aquellas relacionadas con Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) porque son quienes están más adaptados a las nuevas tecnologías y los que pueden asistir a las empresas en su transformación digital para competir en un mundo cada vez hiper-conectado.



"Creo que la educación en habilidades STEM es el gran desafío en materia educativa. Tradicionalmente, ingeniería, matemáticas, actuarios y programadores, no son lamentablemente las carreras más elegidas por los estudiantes a la hora de su formación académica. Esto se acentúa más si lo vemos también bajo la óptica de género. Entre los pocos estudiantes que eligen estas carreras, son aún menos las mujeres que hoy por hoy las cursan, y eso es algo que necesariamente debe cambiar.'' asegura Sebastián Siseles, Vicepresidente Internacional de la plataforma de Freelancer.com, el mayor mercado de freelancing y crowdsourcing en el mundo con más de 30 millones de usuarios.



Estos perfiles profesionales deben ser capaces de hacer trabajar con grandes volúmenes de datos no necesariamente sistematizados, tienen que cumplir con un perfil matemático y con conocimiento de informática, pero también es esencial que puedan trabajar con estadística y tengan habilidades sólidas en comunicación para interpretar y transmitir lo que los datos indican.



Así, términos como "data scientist" o científico de datos, big data, inteligencia artificial y blockchain se revelan como las disciplinas más usadas en un contexto donde las compañías no se pueden desentender de la revolución que traen los datos y su análisis, con todas las oportunidades que genera.



Siseles también comenta sobre la necesidad de avanzar con cambios en las perspectivas curriculares: "Por un lado, desde las Secretarías/Ministerios de educación nacionales o provinciales tiene que haber un fomento intensivo para el estudio de estas carreras de ciencias "duras"; incluso, programación debería ser considerada hoy una materia obligatoria en los ciclos primarios y secundarios, tal como lo son geografía o literatura".



Por Luciana Bugni - Directora General de brand-partners.