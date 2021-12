La historia de la provincia recordará lo ocurrido el jueves en la Cámara de Diputados. Luego de más de un año de haberlo propuesto y con la opinión pública a favor como argumento inapelable, el oficialismo sanjuanino eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aquella buena ley que luego resultó travestida por los mismos que la impulsaron y que sólo sirvió para complicarle la vida a la ciudadanía. Los políticos de todos los bandos nunca le dieron el impulso práctico que esa norma necesitó, aunque ahora se rasguen las vestiduras por ella. En el sentido práctico resulta evidente que el oficialismo sanjuanino, al margen de actuar como quiere la ciudadanía, esconde en la manga alguna jugada cuyo primer paso ocurrió el jueves. Antonio Falcón, presidente de la UCR local, dijo esta semana que el gobernador Sergio Uñac eliminó las PASO para tener tiempo de presentarse como candidato a Presidente, o algo así. Quizás sea esa la jugada final, no lo sé. Uñac, en el convulsionado mundo que vive la política nacional, puede tener esa oportunidad, porque en realidad la pueden tener casi todos.



La política tiene sus vueltas, todos lo sabemos. Varias veces he recordado en estas columnas la "alianza estratégica" que armó Jorge Alberto Escobar con Jorge Abelín, cuando el segundo pintaba para Gobernador. La vez que Rodolfo Colombo fue candidato de José Luis Gioja, o cuando el basualdismo perdía diputados e intendentes seducidos por la billetera de la Casa de Gobierno de esos tiempos. Pero nunca imaginé ver, al menos en la historia reciente, lo que ocurrió el jueves en la Cámara de Diputados: aliados a Cristina Fernández de Kirchner casi de la mano con los adherentes a Mauricio Macri. Diputados del "campo nacional y popular" a los abrazos con los de "la derecha". Algo pasó para que Enzo Cornejo coincida en pensamiento (suponiendo que lo tiene) con Flavia Seva. Algo ocurrió para que el peronista Juan Carlos Gioja acabe elogiando a la macrista Nancy Picón. Es cinematográfico, tragicómico, lastimoso y algo que debe dolerle al peronismo. Lo de los Gioja es mucho más llamativo todavía. No resulta posible que dirigentes que siempre ejercieron el mando sin mirar alrededor como lo hicieron los Gioja, se quejen ahora de un proyecto sobre tablas. No es posible que el hermano de quien instaló en esta provincia la "re-re" proteste ahora por una supuesta falta de participación. Sólo cedieron la candidatura a Gobernador por dos malos cálculos: el candidato que ellos querían nunca midió lo suficiente y pensaron que podrían dominar a Uñac. Doble error. Juan Carlos, a quien la política le regaló más de lo que mereció, debería tomar el ejemplo de su hermano y no dejarse llevar por las luces que, al final, no podrá controlar. La frase "el que pierde acompaña" no juega para los Gioja, evidentemente, porque la forma en la que resultaron aplastados en la última interna debería hacerlos reflexionar. No entiendo a los dos o tres que los siguen. Para los Gioja siempre fue lo mismo: "Lo tuyo es mío y lo mío es mío", su lógica funciona así y no va a cambiar, evidentemente.

Juan Carlos Gioja, Diputado provincial.



Párrafo aparte para los 13 diputados del oficialismo que aprobaron el proyecto. Ninguno de ellos dio un argumento sólido, nadie fue capaz de defender la parada como correspondía. La interna debió darle letra suficiente. Ninguno se animó. No tienen idea de por qué están en esos lugares. Fue mucho mejor la crítica de los Gioja que la defensa de los oficialistas. Papelón total.



En realidad, la sesión entera fue lastimosa. El oficialismo nunca debió proponer semejante cambio sobre tablas, por más que las normas se lo permitan e imagino que lo hicieron porque no llegaban con los votos. Sería la única razón medianamente válida. Hay quienes aseguran que hubo dos diputados que pusieron un precio (político) algo alto que Uñac no estuvo dispuesto a pagar. Fue ahí, aparentemente, cuando el uñaquismo decidió pagar el costo que implicaba aprobar un proyecto de esa magnitud sin debate en comisiones, y avanzaron. Ayudó también la conferencia de prensa del macrismo el lunes por la mañana, donde los referentes locales intentaron poner a la ciudadanía en contra de la decisión, algo válido en el juego de la política, por supuesto, pero inconveniente para los intereses del Gobierno. El Justicialismo, puertas hacia adentro, aplaude la autoridad que demostró Uñac al proponer los cambios. Sienten que es hora de control fuerte, de decisiones. Puede ser, aunque nadie es capaz de medir el costo popular. Todos dicen que la gente aplaudirá el día que tenga que ir una vez menos a votar, y que el mensaje del macrismo no dio resultados. No se puede medir ahora. Un amigo de Uñac, a quien prefiero no mencionar, se lo dijo: "Es hora de demostrar mando". Evidentemente el Gobernador piensa igual.



Igual, la película recién empieza. Aún queda saber qué va a pasar con la ley de los partidos políticos, que debe ser modificada, como también las cartas orgánicas de cada agrupación, porque todas están vinculadas a las PASO. Dicen que esa discusión se dará en los primeros meses del año que viene. Nadie sabe cómo será porque creo que tampoco lo saben en el Gobierno provincial.