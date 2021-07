En tiempos como los que corren se hizo popular entre empresarios la estrategia de mantenerse en el lugar de cada uno y declinar la idea de avanzar. No es que los empresarios se nieguen a ganar plata, poder o espacio, todo lo contrario, ocurre que la incertidumbre suele provocar en cualquier persona y actividad, una suerte de parálisis de compleja resolución. Es una especie de mecanismo de defensa que se activa automáticamente y que a veces ni siquiera detectamos. Creo que eso mismo le pasó a los políticos de los distintos frentes sanjuaninos. La pandemia construyó el mayor estado de incertidumbre que, quizás, recuerde la humanidad. Nadie sabe qué va a pasar mañana, todos suponemos que para cuando haya que votar (septiembre y noviembre) la situación epidemiológica de la República Argentina mejorará, pero son suposiciones casi sin base científica. Un anhelo, podría decirse. Sabiendo eso, la mayoría de los políticos apostó a mantener el lugar que tiene y a arriesgar solamente lo necesario, temerosos de la falta de lectura sobre el futuro inmediato. El oficialismo, con Sergio Uñac a la cabeza, apuesta a obtener las dos históricas bancas que pone en juego. Y la oposición de Marcelo Orrego le pone fichas a que nadie le arrebate el lugar que siempre queda para ellos en las elecciones de medio término. El que intentó ser disruptivo fue Rodolfo Colombo, y hasta él entendió al final que no podía con el pensamiento común de todos y decidió bajarse. Hizo bien. Mantiene la posibilidad de una apuesta hacia 2023, que no está tan lejos como todos suponen. En definitiva, a todos les cerraba lo que pasó con las listas: si no hay internas, todos conservan su lugar, baja la conflictividad, se gasta menos dinero y se molesta poco a la ciudadanía.



¿Por qué no hubo interna entre el peronismo y el bloquismo? Hay dos respuestas posibles para esa pregunta. La primera y en la que más creo, es que todo haya sido una simulación desde el principio, cuestión válida en política, por supuesto. Es posible que el presidente del PJ haya intentado desactivar alguna probable reyerta interna al abrirle la puerta a su socio por primera vez, creo, desde que tal convenio existe. Quien quisiera armar lista en el PJ tenía que saber que podía perder con el joven Luis Rueda y eso iba a ser una catástrofe. Además, con la posible interna en el Frente de Todos Uñac también asustaba a la oposición, que en algún momento amagó con convertir esta elección en la de 2013, cuando acapararon la atención con la competencia de cinco listas, lo que les permitió obtener un muy buen resultado electoral. Más que una estrategia, la interna grande que amagaba ocurrir entre los partidos liderados por Orrego, era una consecuencia de los traspiés de cada uno de ellos. Allá por comienzo de año sonaba difícil la unidad, ya que todos tenían muchos demonios internos que dominar. Punto para Orrego, que logró acorralar a los que no pudo convencer. La segunda respuesta a la interna que no habrá entre bloquistas y peronistas, es la conflictividad. Uñac hizo un sondeo entre dirigentes en los últimos cuatro días y detectó que habían mayores rivalidades de las manejables. Retrocedió a última hora. Las heridas de esa interna con el bloquismo iban a ser tan profundas que amenazaban con complicar la contienda de noviembre. Eso dicen en ON Uñac y Rueda, y es posible que haya sido lo que terminó por convencer a los líderes de este frente. Sigo pensando que algo de simulación hubo. No sé en qué medida ni qué pesó más.

Rodolfo Colombo



Por el lado de la oposición, la noticia pasó por Colombo y Orrego. Ambos negociaron hasta muy tarde el viernes en la noche y madrugada del sábado. Colombo estaba empecinado en construir una interna y decía tener apoyo de la UCR y del PRO nacional. Incluso se conoció que tuvo reuniones con Martín Losteau y Horacio Rodríguez Larreta y que había recibido el apoyo de ambos, cosa que el PRO sanjuanino negó. Orrego le había dado su palabra de que lo dejaría competir, pero que tenía que hacerlo contra una lista de Producción y Trabajo. El santaluceño fue cerrando con los socios de su frente y acorraló a Colombo, quien no tuvo otra alternativa que bajarse. De igual forma la intención de Colombo era clara y lógica: que encabece una lista el que mejor mida. Y el que mejor mide en ese frente luego de Orrego y Fabián Martín es él, todos los saben. El problema en el fondo fue que Colombo amagaba con socavar el liderazgo de Orrego en la oposición, si es que el rubio se convertía en diputado nacional. Orrego lo vio venir y le cerró los caminos. Juego político válido para los dos. El exministro de Alfredo Avelín hizo bien en bajarse. Iba a ser una patriada imposible de encarar e irse por fuera del frente iba a significar una pelea total con sus socios, más el riesgo de quedar como traidor. No sé cómo habrá terminado la relación entre ambos, pero si son inteligentes y piensan a futuro, probablemente sepan olvidar y seguir. Veremos.



La lectura que hicieron los líderes políticos probablemente haya coincidido en todos los frentes. Más que nunca la gente no tiene ánimo de escuchar peleas en cualquier nivel. El mismo Uñac había propuesto suspender las PASO e ir directamente a la general, pero eso no fue escuchado por parte de la oposición y parte del oficialismo también. No hay ánimo de gastar muchos recursos tampoco, porque escasean, como todo mundo sabe. Las cartas ya están echadas y ahora viene la campaña que no amenaza con llamar demasiado la atención, parecería que la elección se murió ayer mismo, aunque suene una exageración. De igual forma, por los tiempos que se viven, todo es relativo y puede cambiar en minutos. Y ese, justamente, es el problema mayor.