Pupitres en la casa natal de Sarmiento

En anterior nota hice referencia de como potenciar la comprensión de patrimonio turístico, por medio de su interpretación y del arte de comunicar sobre el mismo. Ahora, me llegó un programa de un curso sobre diferentes atractivos turísticos, que señalo en el título de la presente nota, que más o menos encierran todos los diversos atractivos patrimoniales que posee la provincia para ser mostrados por medio del turismo. Yo agregaría también en educación de todos los niveles. Muchos y muy importantes son los cambios que se han producido desde que la sociedad comenzara a crear espacios, diferenciarlos para su conservación y mantenimiento como obras de arte, creando modelos de conservación para dar la voz de alarma ante lo que podía ser un camino sin retorno. Yo consulto, si en San Juan se los considera todos de la misma forma. Tenemos experiencias recientes que no es así y otras que uno las mira, con cierto recelo de conservación, por ejemplo, Termas La Laja. La pintura realizada al Monumento a Laprida realizado por Lola Mora, la arboleda destruida y el Monumento al Deporte ya por todos conocido. ¿Cuál es el valor de la interpretación del patrimonio, para todas las especialidades intelectuales y las de formación?. Por ello haré referencia a la formación en Turismo, que en él va incluida también la formación patrimonial y la educación, ya que además de su comprensión se debe dar la conservación. Además, el patrimonio tiene otras facetas que son los de valor económico. Fundamental para el desarrollo de los territorios donde éstos se encuentran, ya que en cada sitio es necesario el desarrollo de establecimientos de alojamiento y manutención, entretenimientos y así lograr un grado de satisfacción del cliente y el desarrollo económico del sitio. Porque si no hay servicios es difícil que se llegue hasta el lugar. Además, para el turista, de éstos espacios naturales o culturales que los visita, reclama del patrimonio poder desarrollar un experiencia recreativa o de disfrute. A modo de ejemplo, por los senderos, con relatos y experiencias, siempre acompañados por el guía, como ascender el cerro, y recibir experiencias de los primeros habitantes, que realizaron esas obras observadas. Y, en lo natural, poder también observar su forma de existir según el clima donde se encuentran, el turista busca experiencias. No es lo mismo que ver un video, que vivirla directamente. Le gusta participar, si van a un museo de arte, practicar como se realiza una obra, ya sea pintada o esculpida. Si va un museo histórico, tener la posibilidad o usar una copia de una vestimenta o utensilio de época recreado. Así pondrá más en valor el patrimonio, porque se incluirá en él. En la casa natal de Sarmiento, hay pupitres de los que usaban hace un tiempo, con el agujerito del tintero. Bueno sería dar la oportunidad de usar una lapicera con pluma para recrear épocas pasadas. Lo que escribo son ideas como para sustentar o servir de soporte para la interpretación que algunas personas lo requieran. Finalmente, cuando se quiere completar la experiencia, es bueno un catálogo que propone acciones para emprender y lograr el objetivo de lo expuesto, que le permitirá evaluar la conducta ambiental del visitante. Hay varios tipos de textos para lograr la interpretación de los sitios u obras por sí mismos viviendo una experiencia.