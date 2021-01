Aunque la comparación con un terremoto pueda resultar antipática, será de fácil comprensión para un sanjuanino. Es como si a la más valiosa e histórica empresa de la argentina la hubiera sorprendido un sismo mal construida, con todas sus estructuras de adobe, de noche y con sus habitantes durmiendo. Más aun, como si la sorpresa hubiera sido seguida por una serie de réplicas "patrióticas" que llevaron a un cataclismo final. Pero, reemplacemos las metáforas por los números concretos. Al cierre de la semana pasada cada una de las acciones de la compañía privada con 51% de control estatal valía 3,33 dólares haciendo que la capitalización bursátil cerrara en 1.750 millones de la misma moneda, 32 veces menos que Mercado Libre. Los resultados no tienen ideología, son resultados y ese es el resultado de la reestatización. No hay discusión posible porque cuando se privatizó arrancó su cotización en 16 dólares por unidad para terminar mucho más arriba. Luego de alguna variación en la promesa de intereses y plazos a pagar a los inversores-acreedores, en estos días los activos de YPF subieron 7%, pero siguen debajo de los 4 dólares la unidad. Si lo queremos ver de otra manera, cuando se quitó a los españoles, valía por lo menos 10 veces más, hoy vale mucho menos de lo que debe y mucho menos también de lo que Argentina debió pagar al perder el arbitraje en el CIADI.

YPF fue durante décadas el motor del desarrollo de la Patagonia.

Pero, hagamos un poco de historia. YPF nació estatal, como su nombre lo indica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fundada y presidida en el inicio por el dirigente radical, ingeniero y general del Ejército Enrique Mosconi. Visionario, había observado que en USA se lograba controlar la volatilidad de la nafta para ponerla en un recipiente pequeño que podía alimentar la naciente industria automotriz, ya Ford había logrado vender más de 10 millones de los negros modelos T. Durante décadas fue el motor del desarrollo de la Patagonia. La última dictadura militar casi la fundió obligándola a tomar créditos que terminaban pasando a la Tesorería del Ejecutivo. Tanto fuera por usarla como garantía para tomar recursos frescos, como forzándola a pedir plata que no necesitaba para girarla a otros destinos, se endeudó casi hasta la quiebra. Hoy, luego de un tránsito oscilante entre el estatismo o la privatización, ambos sistemas aplicados por la misma fuerza política, debe 6.200 millones de dólares, es decir, unas 4 veces más que su valor total de mercado. La refinanciación con sus acreedores, obligada por un Banco Central que no puede venderle divisas porque no las tiene, no será en buenos términos, jugando al límite con la declaración de default. Utilizada más como recaudadora fiscal (alrededor del 65% del valor del combustible son impuestos) que como productora de hidrocarburos, acaba de perder a su Presidente, Guillermo Nielsen, garante de un funcionamiento racional. Sometida a precios controlados por un gobierno que desea bajar la inflación con tapones de arena, se encuentra en una debilidad extrema para cualquier negociación, sobre todo, su deuda. Sigamos por la ruta de la memoria. Carlos Menem la privatizó con la ayuda imprescindible de Néstor Kirchner, quien como gobernador de Santa Cruz y tentado con el cobro de los 600 millones de dólares que le tocarían a su provincia, se ocupó de conseguir el voto de legisladores de otros distritos. Kirchner, años después, fue ideólogo de la reestatización onerosa y de la formación de un "capitalismo nacional", no obstante haber sido brazo imprescindible en la privatización de Cavallo. Durante la gestión de la española Repsol, con un petróleo que llegaba a los 145 dólares el barril se advirtió que podría explotarse Vaca Muerta, inmensa reserva de petróleo y gas no convencionales. Era el momento de dar el golpe y evitar que los "chupa sangres" españoles se llevaran el premio. El proceso fue duro y costoso con una derrota en al CIADI, organismo internacional que arbitra los conflictos financieros a escala mundial. Para ese entonces YPF andaba por un valor bolsa de 18 mil millones, 10 veces más que el actual. Previo pago de un monto altísimo a Repsol y con el "triunfo" de haber despojado a los españoles de su patrimonio previa indemnización obligada por juicio, la petrolera de bandera volvió a depender de un directorio puesto por el gobierno. Hoy el barril de petróleo está en poco más de 50 dólares, tanto por la pandemia que canceló todos los viajes del planeta y bajó el consumo de combustibles, como por el crecimiento exponencial de energías renovables y la popularización de vehículos eléctricos. Resultó que la extracción por fracking de ese petróleo pegado a la piedra (en realidad es el petróleo original porque petro-piedra, óleo-aceite) tiene un costo superior al que se vende el líquido, o sea que Vaca Muerta está muerta. Lo que pareció ser una jugada maestra, vender cuando daba pérdidas y confiscar cuando se proyectaban ganancias, terminó siendo una comedia bufa en la que los argentinos perdimos varias veces y pagamos siempre. Marcos Galperín, fundador y propietario de Mercado Libre, es un espejo terrible. Nació en 1971, fue empleado de YPF en el sector finanzas y la propia empresa patrocinó su curso de posgrado. Hoy Galperín, expulsado de Argentina y radicado en Uruguay, es uno de los empresarios más exitosos del mundo, tanto que tiene capital y prestigio internacional de un tamaño que le permitiría cómodamente hacerse de la principal empresa estratégica de nuestro país con sólo una pequeña parte del dinero que controla. ¿No les dan ganas de llorar? A mí sí.