La carta de Juani. Porque los niños creen que la fe mueve montañas, Juani le escribió una carta al Niño Jesús, solicitándole que le consiga un trabajo a su papá, una muestra más de que la fe de los chicos en Dios siempre está vigente.

La fe de un niño es tan pura que cree en que nada es imposible. Por algo la Biblia dice que "debemos tener la fe de un niño''. Esa fe está alejada de los miedos y especulaciones que tienen los adultos al momento de creer en un milagro. Por eso es que a veces suceden situaciones que son "inexplicables''. De eso se tratan los milagros, de aquello que está lejos de la fuerza o la habilidad del hombre. Así es como un niño sanjuanino, con su fe pura, le escribió a Papá Noel un pedido muy especial. "Te quiero mucho Papá Noel. Quiero que mi papá consiga un trabajo por favor. Gracias. Con amor, Juani''. Así de simple, así de fácil. En pocas líneas, pero con un corazón lleno de amor y fe. Juan Ignacio decidió qué para esta Navidad no quiere juguetes, sólo que Alfredo vuelva a ser feliz.



Es así que Patricia, tía del pequeño de 8 años de edad, que vive en Santa Lucía, se emocionó ante esas palabras escritas con la inocencia de la niñez y con la fe que los adultos quisieran tener.



La historia comenzó cuando el hermano de Patricia tuvo una accidente laboral. Luego de esa situación, el hombre presentó notas por distintos lugares, pero no consigue nada hasta ahora. Esta circunstancia dolorosa no pasó inadvertida para Juani. El chico y su hermano mayor (11) viven con su papá y desde aquel día del accidente la pasan mal. Tanto así que tuvieron que dejar el colegio al que iban por no poder pagar la cuota. Alfredo recibe una pensión por discapacidad de 3 mil pesos y con eso deben vivir todo el mes. El hombre es sordo, pero no tiene dificultades para comunicarse. Tiene muchos conocimientos en computación. Además trabajó como operario en una bodega, hizo mantenimiento de limpiezas, panadería y administración de oficina, entre otras cosas. Es por eso que esa carta llena de fe es la llave para que alguna alma generosa extienda su mano para darle un trabajo al papá de Juani.