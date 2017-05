--ÚLTIMA NOTA--

Sin temor a equivocarme, me animo a decir que si las autoridades provinciales o municipales no hacen algo, Guanacache esta destinado a desaparecer ante la indiferencia de quienes tienen en sus manos las riendas de los destinos de aquella gente de bien que también hace patria en ese lugar.



En Guanacache no existe ni una plaza con juegos para los niños; el alumbrado público consta de 4 luminarias para todo el pueblo y ni hablar de las casas: nunca se construyeron en este sitio viviendas, ni siquiera un barrio rural para arraigar a quienes aún viven allí. Tampoco hay un puesto sanitario y para colmo de males fue abandonada una finca de 800 ha que daba empleo a mucha gente y contribuía con la comunidad de diferentes maneras, por ejemplo con movilidades ante una emergencia.



Las calles del pueblo, excepto la principal por donde se ingresa, que aun es ancha, están desapareciendo entre chañares, algarrobos y todo tipo de malezas que impiden la circulación vehicular. De hecho desapareció la traza de la calle Sarmiento ya hace años y los vecinos se las rebuscan para circular por donde pueden, atravesando propiedades privadas o caminando entre los montes.



A pesar de tanta adversidad es destacable la gestión del municipio que instaló hace uno o dos años, el agua potable, ya que el problema del agua de riego está todavía sin solucionar. Hace poco menos de tres años los vecinos consiguieron los caños para entubar unos 100 metros, desde Divisadero, pero hasta el día de la fecha, ni Hidráulica, ni el municipio han colaborado con ese conducto que les permitiría contar con el recurso. Dentro de este mismo problema está la situación de un celador designado por Hidráulica, ya por jubilarse, cuya gestión no alcanza para garantizar que todos los días corra el agua por las acequias del poblado. Desde la última creciente de febrero de 2016 se cortó el agua de riego. Ninguna autoridad tomó cartas en el asunto, a pesar del reclamo verbal expuesto durante la fiesta de San Pedro, realizada en el lugar.



Me pregunto, cuando se hayan secado los cultivos y no haya producción, ¿con qué van a pagar los vecinos de Guanacache los tributos? ¿No es mas fácil ayudar al desarrollo productivo de sitios como Guanacache, en el lugar de esperar que la gente se canse y se traslade a alguna nueva villa de la ciudad Capital de San Juan, sumando un nuevo problema al Gobierno?

(*) Abogado MP 3144