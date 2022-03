Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou ha basado su gestión de gobierno en dos leyes fundamentales, la de Presupuesto y la Ley de Urgente Consideración conocida popularmente como LUC. El domingo pasado esta última legislación, que había sido cuestionada por distintos sectores de la oposición política, fue puesta a consideración de la ciudadanía en un referéndum que ha posibilitado la continuidad de la mayoría de los artículos. El "No'' a la derogación de 135 artículos de la LUC se impuso con el 51,17% de los votos, lo que representa un importante triunfo del Gobierno de Uruguay que le permite seguir con su plan de gobierno al tiempo que sirve como ejemplo para otros países, entre ellos la Argentina, que afronta similares problemas económicos y sociales que son abordados por la referida ley.



CLAVES DE LA LUC

La Ley de Urgente Consideración, sancionada en junio del año pasado es muy amplia y aborda los principales problemas de la sociedad uruguaya, que por su idiosincrasia es similar a la nuestra en varios aspectos. Hay 10 puntos Claves que posibilita comprender su alcance y la solución que representa para varios temas:

- Legítima defensa. Se ha modificado el artículo 26 del Código Penal, sobre la legítima defensa, que establece que no hay responsabilidad cuando hay "necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño". Pero se agrega que el "medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida". Y también que "la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende". - Policías: agravios y porte de armas. La ley aprobada agrega a partir de ahora al Código Penal un artículo que dice que "el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías" será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Además, se establece el derecho al porte de armas de policías en retiro y en otro artículo se establece el derecho a la tenencia y porte de armas por parte de militares retirados. - Espacios públicos y piquetes en la calle. Se modifica el Código Penal y se establece que "el que ocupa espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos", será intimado a irse. Si eso no sucede, se castigará con una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario, según dice la ley aprobada ayer en el Senado. Las personas serán trasladadas a una dependencia del Mides. Al final de la ley también se declaran ilegítimos los piquetes y se establece que la Policía preservará los espacios públicos o privados de uso público. - Más penas para los menores de edad. La ley modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, aumentando de 5 a 10 años las penas por homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, violación y también abuso sexual. - Educación: cambios en la gobernanza. El Codicen pasa a concentrar el poder y desaparecen los llamados desconcentrados. Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente pasan a ser direcciones que reportan directamente al Codicen. Y ese cambio, aunque parezca menor, implica que deje de haber representantes de los docentes en lo que hoy son los desconcentrados. - Los cambios en la inclusión financiera. Uno de los cambios principales es que se modifica el artículo 10 de la ley de inclusión financiera, para permitir que los trabajadores cobren en efectivo y no solo por vía electrónica. Así, se establece que el pago de los sueldos "podrá" (y no "deberá", como hasta ahora) efectuarse a través de una cuenta bancaria. - Cambio en el precio de los combustibles. Como no hubo consenso para la derogación del monopolio, se incluyó un artículo que dice que el Ejecutivo aprobará el precio de venta de los combustibles, previo informe preceptivo de Ursea y de Ancap. El Poder Ejecutivo actualizará los precios al menos cada 60 días. Además, en 180 días el gobierno debe presentar una propuesta integral de revisión del mercado de combustibles. - Nace el Ministerio de Ambiente. La ley crea el Ministerio de Ambiente, que "fijará la política nacional ambiental, de ordenamiento ambiental y de desarrollo sostenible y de conservación y uso de los recursos naturales''. Se suprime la Secretaría del Cambio Climático, creada en 2015 por el gobierno anterior. - Libertad de trabajo y derecho de las empresas. El artículo 392 de la LUC dice que el Estado "garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente''. - Reforma del sistema previsional. El artículo 393 crea la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que funcionará en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el cometido de presentar un informe de diagnóstico preliminar sobre el futuro del sistema previsional en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de su constitución y un informe con recomendaciones en un plazo de 90 días siguientes a la presentación del informe preliminar. Los plazos indicados en la ley podrán ser prorrogados por el Ejecutivo, previo informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.

> CAMINO HACIA LA PAZ

Rusia abandonará su objetivo de destruir Ucrania bajo el argumento de "desnazificación'' del país y está dispuesta a permitir que esa nación ingrese en la Unión Europea (UE) si Kiev se mantiene no alineada militarmente, según informó ayer martes el Financial Times (FT) respecto a los términos de una negociación para un alto el fuego. Este medio aseguró que cuatro personas informadas sobre las negociaciones sostienen que Kiev y Moscú están analizando un acuerdo de paz que prevé que Ucrania no ingrese en la OTAN, a cambio de obtener "garantías de seguridad''.



La Cruz Roja y ayuda humanitaria en Ucrania

Unas 18 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Ucrania para superar las crisis que ha desatado la invasión rusa, según el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Rocca."Nadie en Ucrania sale ileso del conflicto en curso'', lamentó Rocca en una sesión informativa de la ONU desde Ginebra en la que precisó que la Cruz Roja ha entregado alimentos, agua, ropa de cama, abrigo y carpas a 400.000 personas desde el 24 de febrero. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han contabilizado 74 ataques a instalaciones médicas, ambulancias y trabajadores de la salud desde el inicio del conflicto.



Ataque ruso en Mikolaiv

Un ataque ruso alcanzó este martes la sede de la administración regional de Mikolaiv, ciudad ucraniana sureña cercana a Odesa, y dejó una cantidad indeterminada de muertos y heridos, mientras los servicios de emergencia buscan más civiles y a militares entre los escombros, informó el gobernador de esta región del sur de Ucrania en Facebook.