La tradicional calle Urquiza, ex Victoria.

Cuando uno pregunta a mayores de 70 años sobre la calle Victoria, algunos recuerdan que así se llamaba la actual Justo José de Urquiza, una de las más importantes de Capital. Y aún hoy hay quienes le siguen llamando así, sobre todo, de Ignacio de la Roza al Sur. Es un caso similar al que se experimenta con la Hipólito Yrigoyen, antes San Miguel, aunque en este caso, todavía hay sectores de la arteria que conservan las señales con el nombre anterior. Ningún archivo de habitual consulta en estos casos, explica el porqué del antiguo nombre Victoria, hasta avanzados los años 70. Mientras tanto, desde finales del año pasado, la calle Urquiza pasó a primer plano en los medios, tras el anuncio del intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, de una inversión de 50 millones de pesos para realizarle mejoras, con el financiamiento de Fodere (Fondo de Desarrollo Regional, inserto en la Ley de Coparticipación Municipal) y del Programa Argentina Hace 2, creado para promover la reactivación de las economías locales a través de obras públicas de infraestructura rápida con mano de obra local. Esta intervención se comenzó a realizar poco después del anuncio, en el tramo que va entre avenidas Libertador y Córdoba, para "mejorar la calidad visual y física en el tránsito prácticamente en la totalidad de la arteria'', según las autoridades de Planificación Urbana municipal, y se intervendrá en el tramo comprendido entre Libertador San Martín e Ignacio de la Roza en una primera parte, para luego continuar entre Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba.



La Urquiza, al ser una calle con losas de hormigón que ya sufrieron mucho uso, "tiene numerosas deformaciones, fisuras y agrietamiento, por lo que se realiza demolición y extracción de todo el hormigón antiguo, la reconstrucción de las cunetas revestidas en hormigón, cordón cuneta y concreto asfáltico en caliente para darle la terminación adecuada para el tránsito vehicular''. Incluso se emparejarán desniveles originados por el rellenado de un viejo canal de los tiempos en que la calle se llamaba Victoria, "lo que obliga a la demolición de viejas losas para recompactarlas con material de estructura granular de soporte". Y otro detalle más que importante es que la calzada de la Urquiza, hasta ahora de 7 metros, se ampliará a 14 metros. Sobre los árboles existentes a ambos costados de la arteria, las autoridades prevén "un reacomodamiento de follaje, de todo lo que tenga que ver con raíces muy profundas. Pero de los árboles existentes no está previsto tocar ninguno, salvo que haya uno fuera de línea o tenga raíces, lo que se evaluará cortes de ramas o erradicación, pero el proyecto no tiene previsto cambio de ubicación del arbolado público porque ya está bien localizado''. Explicada la obra, lo que ha traído a la memoria de muchos, es el primitivo nombre de esta calle: Victoria. ¿De dónde surgió, o por qué le llamaban así? No se trató de la justiciera evocación de alguna victoriosa batalla patriota nacional o local, ni de una alusión a las remotas victorias arquetípicas del bien sobre el mal representadas en la mitología o en cuentos de hadas. La transmisión oral cuenta que, en esta calle existió una casa de citas o prostíbulo de una señora mayor de nombre Victoria. Y a las mujeres que allí trabajaban se las conocía como "las chicas de Victoria'', la "madama''. Hasta las autoridades municipales la aceptaron, al oficializarla en la cartelería callejera de la que hasta hoy es una de las vías Norte-Sur más usadas por los sanjuaninos.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista