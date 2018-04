El 2 de mayo de 1982 un torpedo disparado por un submarino británico ocasionó la baja más grande e importante para la Argentina durante la Guerra de Malvinas. El disparo fatal hundió al crucero "General Belgrano" dando muerte a 323 marinos. Dos familiares de las víctimas esbozaban lo que podría convertirse en una verdadera amenaza para la "Dama de Hierro". Sucede que Luis Romero de Ibañez y Pablo Rojas, padres de dos de los marinos muertos en el hundimiento, denunciaron ante la Corte Europea de Derechos Humanos a la exministra por "Homicidio Calificado". La demanda internacional fue ingresada en julio de 2000 en la Corte de Estrasburgo, Francia, causa Nº 1468 caratulada: "Thatcher Margaret s/ infracción art. 80 Código Penal Homicidio Calificado".



Luego de varias idas y vueltas, esta Corte aceptó la viabilidad de la demanda. Los abogados de las víctimas, Humberto Appiani y Antonio Olivera, informaron que el tribunal europeo rechazó las excepciones presentadas por los letrados británicos y entendió que hubiera correspondido una eventual indemnización a los familiares de los muertos tras el cierre del proceso judicial. Los letrados reclamaban la extradición de Thatcher y no descartaban que en algún momento se deberían enfrentar ante la Corte internacional con la demandada. "Tras la muerte de mi hijo (Luis Ibañez) nos propusimos con mi esposo contarle al mundo que él y sus 323 camaradas fueron asesinados a sangra fría por la decisión de una mujer que no dudó en hundir al 'Belgrano' fuera de la zona de exclusión", dijo Luisa Romero. Con esta actitud, Thatcher violó el Tratado de Lyon, Francia, de 1930, sobre guerras submarinas, el cual estipula que a los ataques perpetrados por submarinos sin advertencia previa se los consideran como actos de piratería. Incluye el hundimiento del crucero General Belgrano, porque de acuerdo al Derecho que se aplica en los conflictos armados, el objetivo del beligerante es poner al enemigo fuera de combate, para no matarlo por el sólo hecho de ser enemigo cuando éste no constituye peligro alguno.



El hundimiento sucedió fuera del teatro de operaciones y de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña violando las convenciones para tiempos de guerra establecidas en La Haya en 1907. El crucero General Belgrano se llamó anteriormente "Phoenix C- L 46" y "17 de octubre". Fue construido en el astillero Newyork S.B.Corp. Campdem y su puesta de quilla se realizó el 15 de abril de 1935. Era uno de los pocos buques que sobrevivió a los bombardeos japoneses durante el ataque a Pearl Harbor en 1941. También el primer barco hundido en una guerra por un submarino nuclear de ataque.

Carlos R. Buscemi - Escritor y docente