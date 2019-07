Pasaron las vacaciones de invierno en la mayor parte del país. Todos volvemos a la normalidad, a nuestra rutina. Los que tuvieron la oportunidad de relajarse, seguro que están recordando el disfrute de momentos vividos. Estoy segura, porque conversé con varios de ellos, intercambiar opiniones, recomendar sitios, siempre de mi parte, con la intensión de ver cómo lo habían pasado estos días en la provincia. Qué sitio gustó más, qué actividad les agradó más y saber qué les quedó por ver. No tengo estadísticas de la ocupación hotelera o de agencias de viajes. Sí saco promedio de satisfacción: es todo 10 puntos. ¡Felicitaciones! Todos encantados por lo que vieron y experimentaron. Pero sobre todo, por cómo fueron atendidos y de cómo son los sanjuaninos.



Me dijeron que les llamaba la atención de lo atentos y dispuestos a informar, aconsejar, del carácter siempre sonriente, en la atención ante una consulta. Además, en que se había tenido en cuenta todos los detalles para atenderlos, como convidarles sopaipillas y yerbeado a su llegada a las inmediaciones de la Casa de Sarmiento, la música, espectáculos y actividades programadas para todas las edades en todos los sitios que visitaban. Siempre cuando la conversación con ellos se iba a los distintos sitos visitados, me decían que debíamos estar orgullosos de ellos y con más promoción que llegara a todos, porque se encontraban con sorpresas que no se imaginaban que las teníamos, tanto culturales como naturales.



Les gustaron nuestras cosas regionales y nuestro clima, cuando el sol reinaba, de lo cual tuvimos mucha suerte, con un invierno aunque frío, como debe ser. Pero tan cálidos cuando el sol brilla. Y el turista me comentaba "por eso San Juan es tierra del buen sol y el buen vino''. Yo le agregaría a lo que ellos repetían, la buena gente que se ve en todo San Juan y que es la imagen que nos falta en la promoción. Es decir, el sanjuanino, autor de todo lo que puede experimentar el visitante, el citadino, el jachallero, calingastino, iglesiano, vallisto, etc. Por ellos, todos encantados y repetir la canción "Volveré siempre a San Juan'' que se haga siempre realidad. Y yo digo como la canción: Hay San Juan, hay San Juan/ mi tierra querida/ la tierra donde yo he nacido./ Un lugar elegido por Dios. A cuidarla y disfrutarla.





Con calidez, los sanjuaninos recibieron a los turistas con yerbeado y sopaipillas en vacaciones de invierno.