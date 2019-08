El futuro laboral está directamente ligado a la tecnología



La capacidad y el conocimiento en materia tecnológica de los jóvenes argentinos son cada vez más valorados y disputados, tanto a nivel local como por empresas de otras partes del mundo. Sin ir más lejos, se dio a conocer la investigación realizada por la plataforma de educación digital Coursera, donde entre 60 países de alrededor del mundo, Argentina obtuvo el primer puesto en la categoría "Tecnología'', seguido por cuatro potencias europeas en este rubro como es el caso de República Checa, Austria, España y Polonia. Dicho esto, destacamos que en la región se supera a Brasil, a pesar de ser el país con la economía más importante de la región. Si bien en Argentina, de acuerdo al último estudio de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Industria del software registró más de 5.300 nuevos puestos de trabajo durante 2018, todavía no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado local e internacional. Es por ello que la disputa de las empresas por el talento argentino es cada vez más fuerte, donde se ponen en juego propuestas laborales tentadoras de las más variadas.



Ahora bien, no todo pasa por una mejor y mayor remuneración, esto ya no es suficiente para los jóvenes del siglo XXI, por ejemplo, los equipos de profesionales de Virtualmind también valoran otros aspectos: capacitación permanente en la empresa y por fuera de esta, crecimiento dentro de la compañía, bonos por performance, excelente ambiente laboral, posibilidad de trabajar de manera remota, flexibilidad horaria, trabajar desde la casa, formar equipos de trabajo con profesionales con mucha experiencia, equipos en distintos países, entre otros. Además, no todos los talentos están concentrados en las grandes ciudades de un país. Sin ir más lejos, el 25 por ciento de nuestros equipos están conformados por jóvenes de otras provincias y/o ciudades de Argentina: Córdoba, Salta, San Luis, Chaco, Tandil, entre otras. Tenemos jóvenes talentosos en todo el país, no todo pasa por la Ciudad de Buenos Aires, hoy la tecnología nos permite trabajar a distancia, en línea, y lo aprovechamos al máximo. El futuro está directamente ligado a la tecnología y el mercado laboral demanda mayores conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data e Internet de las Cosas, por nombrar sólo algunas tendencias.



El desafío a corto plazo para el Estado, el sector privado y el ámbito educativo es buscar un equilibrio con el objetivo de que todas las personas puedan ser incluidas en esta era digital. Esto requiere de más jóvenes programadores, diseñadores, que estudien carreras técnicas y relacionadas a lo que conocemos como Ciencia de Datos, que nos ayuden a pensar la forma de acortar la brecha digital, con tecnología más inclusiva y accesible para todos. Si la disputa del siglo XXI es por el talento tecnológico argentino, el compromiso de todos nosotros es cuidarlos y valorarlos para continuar creciendo. Y al mismo tiempo generar las condiciones. Estados, organizaciones y empresas, para triplicar la cantidad de entusiastas estudiantes y profesionales IT, un segmento que marca tendencia en el mundo de los negocios y en donde los argentinos, evidentemente, nos destacamos.

Por Javier Minsky

CEO de Virtualmind.