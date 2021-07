El mundo está demandando más vinos argentinos, una excelente oportunidad para aprovechar desde una visión innovadora y la adopción de nuevas tecnologías.



Representantes del sector vitivinícola coincidieron en la necesidad de que esa industria se reinvente para adoptar el punto de vista de los consumidores globales y les ofrezca una experiencia tanto en el canal físico como en el digital. En el Workshop Estratégico Anual de Wines of Argentina (Wofa) se describió esta realidad como "Phygital", término concebido de la unión de "Physical" y "Digital", para describir el camino que debería adoptarse con la mirada puesta en el futuro de la industria. "Las exportaciones de nuestro país cerraron 2020 con mercados en crecimiento como Estados Unidos, Reino Unido, China y Brasil, tanto en volumen como en valor, para los vinos fraccionados y granel, representando un valor total de US$ 781 millones", recordó Maximiliano Hernández Toso, presidente de Wofa. Esta semana el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio a conocer su anticipo de exportaciones del primer semestre de 2021, que significaron un nuevo récord histórico en generación de divisas, con US$ 432 millones. Según Hernández Toso, "hoy el mundo está demandando más vinos argentinos y esta es una excelente oportunidad que se debe aprovechar desde una visión innovadora y la adopción de nuevas tecnologías". "Los consumidores en general hoy exigen una postura clara en cuestiones sociales y ambientales; por eso, continuar trabajando en el desarrollo de una vitivinicultura sustentable, diversa e inclusiva", agregó Magdalena Pesce, gerenta general de Wofa. La reunión, que se desarrolló de forma virtual, contó con más de 450 participantes entre bodegas y representantes de 29 entidades, incluyendo organizaciones vitivinícolas, organismos públicos y miembros del cuerpo diplomático. Durante la misma, Wofa -institución a cargo de promover la marca país del Vino Argentino a nivel global- dio a conocer las tendencias globales en los principales mercados de exportación y las oportunidades que se abren para el Vino Argentino. Del estudio y la exposición de las conclusiones, Wofa destacó ocho caminos estratégicos para 2022 y 2023: seguir de cerca el escenario cambiante en materia de acuerdos comerciales, sustentabilidad, e-commerce, marketing digital, el nuevo consumidor, lifestyle, canales de comercialización y variedades y estilos a potenciar. La actividad se llevó a cabo en formato virtual durante la semana y fue liderada por los Área Manager de Wofa para Estados Unidos, China, Europa y Brasil, con la asistencia de Globant y el apoyo de Fedex como sponsor. Durante el workshop participaron el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Pablo Sívori, y la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Mariana Juri, entre otros funcionarios y representantes de entidades vinculadas a la actividad como los representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el INV, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y Bodegas de Argentina.

Por Workshop Estratégico Anual de Wines of Argentina (Wofa)

Agencia Telam