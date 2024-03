The Economist

La reticencia de Putin para culpar directamente a Ucrania por el ataque terrorista podría deberse a la preocupación de que el Gobierno estadounidense disponga de información de inteligencia que podría socavar tal afirmación.



Vladimir Putin es un hombre al que le gustan las victorias, preferiblemente escenificadas. Una victoria electoral fija seguida de un emocionante concierto. Un discurso entusiasta el Día de la Victoria. Ocho goles en un partido de hockey sobre hielo.

Al dictador le gustan menos los contratiempos imprevistos y prefiere desaparecer del escenario. En el año 2000 se equivocó en su respuesta a la tragedia del submarino Kursk. Estuvo ausente durante más de un día tras el fallido asalto a la escuela de Beslán en 2004, en el que murieron 186 niños rehenes. El año pasado, cuando Yevgeny Prigozhin y su banda de mercenarios se dirigieron hacia Moscú, Putin no aparecía por ninguna parte. Así que, si tardó 19 horas en aparecer en televisión para hablar sobre el fallo masivo de los servicios de inteligencia en el Crocus City Hall, estaba cayendo en un patrón familiar.

El discurso en sí no dio mucho de sí, y pareció servir de cobertura. Putin afirmó, ridículamente, que Ucrania había abierto una "ventana" fronteriza a los terroristas cuando intentaban escapar de Rusia en su Renault Symbol blanco. (Once personas a las que las autoridades rusas culpan del atentado han sido detenidas). Pero Putin se abstuvo de atribuir directamente a Ucrania la autoría del atentado, y no dijo nada sobre el grupo Estado Islámico, que aseguró haberlo perpetrado.

Motivos para acusar a Ucrania

Parte de la reticencia de Putin a culpar directamente a Ucrania podría deberse a la preocupación de que el Gobierno estadounidense disponga de información de inteligencia que podría socavar tal afirmación. Otra parte podría deberse a la vergüenza de que sus agencias de seguridad no actuaran ante las advertencias estadounidenses del 7 de marzo sobre un ataque inminente. De hecho, sólo tres días antes del ataque, Putin había tachado esa información de "chantaje". Una metedura de pata tan arrogante tendría consecuencias en un país en el que se pudiera exigir responsabilidades al poder. Rusia no es un país así.

No obstante, el atentado representa un duro golpe para la reputación de Putin y de los servicios de seguridad de los que depende. La forma del asalto, en el que perdieron la vida al menos 137 personas, no se olvidará pronto. Algunas víctimas murieron en cuestión de minutos, cuando los pistoleros abrieron fuego con fusiles automáticos. Pero la mayoría sucumbió al fuego y a la inhalación de humo después de que los asaltantes prendieran fuego al auditorio. Es posible que hubiera más de 200 personas en la sala cuando se derrumbó parte del techo. Cuando los equipos de emergencia llegaron a las cenizas humeantes, encontraron 28 cadáveres en un solo retrete. Familias enteras se habían escondido juntas, y al parecer las madres protegían a sus hijos.

Interrogantes sobre el ataque

Hay muchos interrogantes sobre la inepta seguridad del lujoso local, situado en un parque de atracciones de los suburbios del noroeste de Moscú. No está claro por qué la policía local no reaccionó con rapidez. Un productor de un espectáculo celebrado en el Crocus City Hall diez días antes del atentado señaló que esa noche había 200 guardias de seguridad. Algunos aspectos aparentemente inusuales del atentado -los asesinos, supuestos yihadistas, parecían deseosos de seguir con vida- han provocado teorías conspirativas según las cuales parte de la clase dirigente rusa podría haber participado en el acto.

La explicación más convincente es que un grupo terrorista islamista aprovechó las distracciones bélicas, las tensiones étnicas y las dificultades económicas de Rusia. Rusia ofrece oportunidades evidentes para el reclutamiento yihadista entre los emigrantes pobres de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, en su mayoría musulmanes. Las cifras no oficiales sugieren que Rusia cuenta con hasta 8 millones de emigrantes procedentes únicamente de Tayikistán.

Macron: "sería cínico que Rusia atribuya atentado a Ucrania"

El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo que el ataque contra una sala de conciertos cerca de Moscú en el que murieron 137 personas fue perpetrado por el grupo Estado Islámico, y dijo a Rusia que sería "cínico y contraproducente" tratar de culpar a Ucrania. Rusia cuestionó las afirmaciones de Estados Unidos y otros países de que el grupo militante Estado Islámico orquestó el ataque armado, acusando a Washington de encubrir a Ucrania.



"Este ataque fue reivindicado por el Estado Islámico y la información de la que disponemos, tanto nuestros servicios (de inteligencia) como nuestros principales socios, indica efectivamente que fue una entidad del Estado Islámico la que instigó este ataque", dijo Macron.

> Valor propagandístico

Tras crisis anteriores, Putin respondió a cualquier cuestionamiento de su poder aferrándose a él con más fuerza. Sin duda, el Kremlin utilizará el atentado de Moscú como pretexto para apretar aún más las tuercas internas. Algunos de sus lugartenientes más leales han pedido la anulación de la moratoria rusa sobre la pena de muerte por terrorismo. Esta amenaza adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta la reciente costumbre del Kremlin de aplicar esa etiqueta a los opositores al régimen, entre ellos un anciano escritor de novelas policíacas. Las comunidades de inmigrantes ya están sufriendo las consecuencias, con redadas en mezquitas y albergues en las principales ciudades de Rusia. Pero culpar a Ucrania tiene valor propagandístico, y amenazar a los trabajadores inmigrantes conlleva riesgos económicos. Así que es poco probable que el Kremlin se ocupe sistemáticamente de sus vulnerabilidades en materia de seguridad.

