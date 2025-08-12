Alumnos de Calingasta de la UCCuyo recibieron diplomas de graduación

Alumnos de la cohorte 2022 de la sede Calingasta de la Universidad Católica de Cuyo culminaron una nueva etapa de formación y recibieron sus diplomas en un acto académico de graduación. En total, fueron 26 los nuevos profesionales que constituyen el último grupo de graduados de esta cohorte y que culminaron sus estudios en la Tecnicatura Universitaria en Gestión Gastronómica; en Sommeliers y en Higiene y Seguridad Laboral.

Las carreras dictadas, responden a las necesidades productivas y sociales requeridas por este departamento y que contribuirán de manera significativa al desarrollo de sectores claves como la industria minera, turística, agropecuaria y vitivinícola, motores esenciales de la economía regional. En base a esta necesidad, fue implementado un Programa fruto de un Convenio Multilateral de Colaboración Recíproca con el Municipio de Calingasta, la Cámara Minera de San Juan, el gobierno provincial y la Universidad Católica de Cuyo.

“Han demostrado que se puede estudiar en la propia tierra, formarse al más alto nivel, y proyectarse sin dejar de pertenecer.” – Lic. María Laura Simonassi, Rectora UCCuyo

Misa y acto académico

En Barreal, en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves se realizó la misa en acción de gracias que fue oficiada por el vicerrector de Formación, Pbro. Ángel Hernández. En su homilía, el sacerdote destacó la necesidad de formación superior de los jóvenes de los departamentos alejados y valoró el esfuerzo realizado por los graduados y sus familias en la consecución del ansiado título.

Luego, en dependencias del colegio Jesús de la Buena Esperanza de la UCCuyo se realizó el acto académico cuya mesa académica fue presidida por la rectora, Lic. María Laura Simonassi; el vicerrector de Formación, Pbro. Ángel Hernández; el decano de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Lic. Mauro Bergés y especialmente fue invitado a integrarla al vicegobernador de la provincia, Dr. Fabián Martín.

Distinciones a graduados y autoridades

El Concejo Deliberativo de Calingasta declaró de Interés Departamental y Educativo la ceremonia de la LXVIIIº Colación de Grado de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, cohorte Calingasta. El concejal Ever Tapia, en representación del Concejo entregó copias de la Declaración a la rectora y al decano de Ciencias Químicas y Tecnológicas. También las autoridades de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, la Asociación Sanjuanina de Sommeliers y el Consejo Profesional Técnico de San Juan distinguieron a los mejores promedios en las carreras mencionadas, que recayeron en Natalia Mabel Ponce, Ximena Mailén Tapia y Vanesa Elizabeth Roco.

Marco Arturo Roco, egresado de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral habló en primer término, en representación de sus compañeros de promoción y destacó como muy positivo la posibilidad de formarse académicamente en una Universidad y un orgullo muy grande graduarse para brindar nuestras experiencias en el departamento.

Luego, el Lic. Iván Grgic, presidente de la Cámara Minera basó su discurso en “por qué estudiamos”, y sobre esta expresión puso varios ejemplos. Al respecto resaltó la expresión del graduado “estudiamos para mirar lejos”; también de otro sacerdote estudiar para tener otras opciones, otras posibilidades y resaltó que estudiamos para ponerle nuestro sello a las cosas. “Nos pareció que nosotros como Cámara Minera debíamos sumarnos a este proyecto, para que se le diera sentido a esta historia. Por eso nos sumamos a la alegría de ustedes y sepan que siempre tiene sentido estudiar y vale la pena dar algo de nosotros mismos a lo que hacemos”, concluyó.

Servicio de transformación

El decano de la Facultad formadora, Lic. Mauro Bergés dijo que “el acto de colación para nosotros, más allá de otros eventos, es el acto más importante de todos y para nosotros, ustedes son alumnos de la Universidad, sean donde se encuentren”. Resaltó que “la educación en los lugares más alejados es un servicio de transformación para el lugar”. Felicitó a los nuevos graduados y a sus familiares, ya que “su apoyo fue fundamental para que Calingasta tenga estos nuevos profesionales tan importantes en el desarrollo productivo, minero y turístico de la región”.

Por su parte, la rectora de la UCCuyo, Lic. María Laura Simonassi agradeció a cada uno de los actores que intervino en este convenio multilateral y al hablar de los egresados les dijo “Ustedes son los protagonistas de un logro colectivo. Culminan hoy una etapa que demandó esfuerzo, constancia y confianza. Han demostrado que se puede estudiar en la propia tierra, formarse al más alto nivel, y proyectarse sin dejar de pertenecer. Este modelo de formación universitaria en territorio, que articula el saber académico con la realidad productiva y social de nuestras comunidades, nos compromete como Universidad a seguir profundizando esta línea de trabajo. Porque una educación verdaderamente transformadora es aquella que no deja a nadie afuera y llega allí donde hace falta. Estamos convencidos de que la educación no sólo transforma a quienes la reciben; transforma también a las familias, a las comunidades y los entornos”.

Por Eduardo Tello

Prensa UCCuyo