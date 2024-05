Expominera 2024: repercusiones que auguran un gran futuro para San Juan

Durante los 3 días que duró la Expominera San Juan 2024, se pudo observar una serie de hechos que ponen a la provincia en el tapete nacional como una de las potenciales locomotoras que traccionará el crecimiento y el desarrollo económico que se desea para la Argentina. En este contexto, se pueden mencionar algunos aspectos observados en esta expo que auguran un gran futuro para esta tierra del Maestro de América y precursor de la minería nacional, Domingo Faustino Sarmiento.

“San Juan está en el momento ideal para desarrollarse como nunca antes en nuestra historia”.

* En primer lugar: presencia masiva de público. A pesar del frío, según estadísticas de la organización, pasaron por la expo unas 23.000 personas. Récord absoluto en las 10 ediciones que ya cuenta el evento. Dentro de ellos y organizado por el Ministerio de Educación, concurrieron estudiantes de colegios de distintos departamentos de toda la provincia. También, se hicieron presentes mujeres que trabajan en el sector. Ambos hechos, son una muestra clara de la importancia que tiene la minería como política de Estado en San Juan.

* Segundo: expositores de otras provincias, en especial de Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Este dato es relevante, ya que San Juan atrae el interés de empresarios de otras jurisdicciones del país, que tienen un entramado de proveedores como una oportunidad para el desarrollo minero de San Juan.

* Tercero: delegaciones internacionales provenientes de Brasil, Perú, Chile, Canadá, Australia, Alemania, España, Polonia, Rusia, entre otros. Esto refleja el interés que la minería de San Juan despierta en los principales actores del sector en el mundo.

* Cuarto: magnitudes y potencial del sector. El dato que más resonó fue el valor de las reservas de cobre de los proyectos que ya están mensurados (otros están en exploración). Según el gobernador, Marcelo Orrego, “en San Juan hay enterrados un PBI y medio argentino. Es decir, alrededor de 850.000 millones de dólares”. Para tener una medida de la dimensión del dato, hay que aclarar que el producto bruto sanjuanino (PBG) es de unos 6.500 millones de dólares.

En consecuencia, en las entrañas del subsuelo hay minerales por un valor equivalente a 130 PBGs sanjuaninos actuales. Eso explica tanto interés.

* Quinto: la foto política de los 6 gobernadores (Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan) conjuntamente con el Secretario de Minería de la Nación apoyando el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mineras, ponen de manifiesto que no sólo es un interés de las provincias citadas, sino que es de interés nacional, por todos los beneficios que le traerá a la Argentina en materia de crecimiento económico, aumento de las exportaciones y generación de empleo genuino. Todo lo que hoy necesita el país.

“A mi modesto criterio, el RIGI no es perfecto. Ahora bien, sin RIGI no hay chances de que haya inversiones extranjeras en minería; y, lamentablemente, los argentinos no las pueden solventar con recursos propios y nadie nos quiere prestar. Fin de la discusión”.

* Conclusión: San Juan está en el momento ideal para desarrollarse como nunca antes en nuestra historia. Si fuera una jurisdicción independiente, dado que hay un gobierno que administra bien sus finanzas y que tiene buenos indicadores en materia fiscal y manejo de deuda pública, muy probablemente gozaría de mayor confianza y es probable que las inversiones mineras ya estuvieran ocurriendo. Lamentablemente, estamos dentro de Argentina, que, debido a la política macroeconómica errática y discrecional de los gobiernos kirchneristas, hoy, paradójicamente, estamos en manos de los legisladores que promovieron esas políticas irresponsables que nos llevaron a esta situación.

Por eso, estas líneas van dirigidas a todos los sanjuaninos de bien, que deseen y quieran ver un San Juan líder en materia minera y con buenos indicadores socioeconómicos para los próximos 50 años, de cualquier partido político o independientes, sean hombres o mujeres, jóvenes o mayores; por favor, exíjanle a todos los legisladores sanjuaninos que voten a favor de la Ley Bases, principalmente, en lo que atañe al RIGI. No podemos dejar pasar otra oportunidad, ya que los que hoy son opositores han dado muestras claras de que jamás darán las garantías para promover la inversión extranjera. Entonces, no hay alternativa. Si votan en contra, no votan contra el gobierno de Milei ni de Orrego, votan en contra del desarrollo de San Juan.

*Por Alfredo Aciar

Secretario de Coordinación para

el Desarrollo Económico de San Juan