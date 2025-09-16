Jóvenes hacen un buen aprovechamiento del parquizado de calle 25 de Mayo en Capital Tras los trabajos de transformación urbana realizados en este importante sector de la ciudad de San Juan, los chicos que asisten al complejo universitario de El Palomar o a la Escuela de Fruticultura y Enología, encuentran en este ámbito un sitio apropiado para descansar, realizar caminatas o compartir momentos de esparcimiento.

Transitando la calle 25 de Mayo, desde Matias Zavalla hasta Paula Albarracín de Sarmiento y luego por esta última desde 25 de Mayo hasta la Avenida de Circunvalación, es habitual encontrar decenas de chicos dándole un muy buen uso a la transformación urbana que realizó en las veredas del costado Sur y Oeste, respectivamente, el municipio capitalino con apoyo del Gobierno provincial. En esta zona, hace ya varios meses se pavimentaron más de 1.000 metros lineales de calzada con nuevas luminarias, y se procedió con la construcción de veredas, banquinas, cunetas, paradas de colectivos, bancos, rampas, nuevos sectores parquizados, y hasta un sector para práctica de calistenia, lo que mejora la seguridad, comodidad y la estética.

Este nuevo espacio verde se proyecta en cierta manera como una extensión de lo que es el Parque de Mayo con el que está unido a través de la bicisenda que está a un costado de la calle 25 de Mayo y que fue totalmente rediseñada dandole un toque más moderno en un espacio que ahora está delimitado por los colores y no por un cordón de cemento que podía llegar a ser peligroso.

Lo destacable es que los jóvenes que frecuentan la zona han adoptado este espacio como propio, para realizar caminatas, esperar el colectivo, hacer un recreo hasta la hora de ingreso a las actividades físicas que se realizan en el complejo universitario de El Palomar o las clases en la Escuela de Fruticultura y Enología, o simplemente para conversar y pasar un rato de ocio o de descanso. También están los que aprovechan los aparatos que se han colocado para realizar actividades físicas.

La obra de transformación urbana realizada en este sector de la ciudad es un modelo de aprovechamiento de aquellos espacios que no están parquizados y a los que no se les da un buen uso en beneficio de la comunidad.

En este caso se ha logrado mejorar estéticamente el lugar y proporcionar un ámbito donde el pasto y la arboleda aportan una gran cantidad de oxigeno y frescura, algo que será muy apreciado en cuanto comiencen la s elevadas temperaturas de la primavera y el verano sanjuanino.