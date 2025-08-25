Las ferias artesanales le cambiaron la cara a los domingos al Gran San Juan En los distintos departamentos de San Juan las ferias de artesanías y americanas públicas y privadas cada vez reciben más visitas, en especial los domingos por la tarde. Esto hace que la salida en familia tenga un abanico de posibilidades al momento de visitar plazas o locales destinados a tal fin. La movida ya se acentuó en los últimos tiempos donde se puede apreciar producción artesanal local conjugada con algunos números artísticos y juegos para los niños.

Hasta hace algunos años, tanto el centro de la Capital como el Gran San Juan, no tenían sitios que llamaran la atención del público. Sin embargo, desde hace algunos años a esta parte, lo que comenzó como una tímida movida de emprendedores, se convirtió en una tendencia que se afirma, gracias a la calidad de los productos que presentan los artesanos locales como las distintas opciones de entretenimiento que amenizan más ese día tan especial que se comparte en familia.

La idea prendió en todos los departamentos de la provincia donde haya una plaza principal y auténticos artesanos que quieren exponer sus producciones hechas con sus propias manos.

Entre tantas opciones que se ofrecen en toda la provincia, a modo de ejemplo se puede iniciar un recorrido turístico de un domingo en familia, desde el epicentro que es el Mercado Artesanal, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y avenida España, donde hace suelen hacerse presente distintos artesanos de la provincia en los alrededores de un pintoresco espacio verde donde es recorrido por miles de visitantes.

En los alrededores también están las denominadas ferias americanas en los alrededores de avenida Libertador y España. Siguiendo hacia el Oeste por Libertador, frente al Parque de Mayo, funciona el tradicional Mercado de Las Pulgas, que desde hace al menos un par de décadas ofrece artesanías, siendo el decano en ofrecer al público artesanías elaboradas a mano.

Al llegar a la emblemática Plaza de Desamparados, ademas de los gazebos de techos azules, la música acompaña a quienes pasean y charlan con los vendedores para conocer las característica de objetos utilizados en en el hogar, ya sean muebles de madera, hierro o cerámicas, entre otros materiales.

A esto hay que agregarle que en la temporada de verano pasada, hubo algunos números musicales que deleitaron a todos los presentes de distintas edades.

La avenida Libertador hacia el Oeste es de mucho movimiento durante toda la semana, pero sábados y domingos, captan mucha actividad en lo que se refiere a esparcimiento. En ese sentido, hay varios locales comerciales que se reconvierten en ferias americanas con excelentes precios de ropa para hombres mujeres y niños. Otro de los lugares que suele albergar exposiciones artesanales como musicales y gastronómicas es el ex chalet Cantoni, que en la actualidad y desde hace un par de años es un recinto estatal destinado a las actividades, precisamente culturales.

Siguiendo esta ruta que se toma como ejemplo en este recorrido, solo basta con girara a la izquierda por la rotonda que está justo al frente del municipio para luego transitar unos metros y ahí llegar al Parque de Rivadavia.

Se trata de un predio con un diseño arquitectónico que contiene sitios para disfrutar en familia como el anfiteatro, canchas para practicar deportes de piso, como handball, vóley, fútbol, entre otros, también zonas de espacios verdes para disfrutar de unos mates, también hay juegos infantiles y hay un sector donde los artesanos del departamento ofrecen una gran variedad de productos para el público que llega a ese sitio. Sin dudas que la amplitud de ese parque le brinda al visitante excelentes posibilidades de hacer compras, descansar, escuchar buena música, porque en especial en la temporada de primavera-verano, suelen presentarse artistas de diversos géneros para amenizar la jornada. Sin dudas que es un lugar donde el ambiente tanto de público como muchas veces la calidez del clima, invitan a disfrutar de una salida en paz con la familia y amigos.

Es que este ejemplo de circuito hacia el Oeste, desde el centro de la Capital hacia Rivadavia, por una de las principales avenidas de la provincia, sin dudas que se presta para visitar, explorar, comparar precios y disfrutar de objetos exclusivos hechos por los artesanos sanjuaninos. Algunos de estos emprendedores suelen decir que el público local es exigente y compra cuando observa buena calidad en los productos.

Sin dudas que la salida del fin de semana, en especial la del domingo en familia cada vez se muestra más populosa en materia de interés por parte de los sanjuaninos y a los turistas les llama la atención poder adquirir prendas y objetos propios de San Juan.