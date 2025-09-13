Llega una nueva “Historia de San Juan”, autoría de Elio Noé Salcedo

Los sanjuaninos hemos sido afortunados de tener historiadores que han destacado por aplicar técnicas de investigación objetivas para lograr la fiabilidad de su labor, sobre la base de la autenticidad de los hechos que conforman la evolución de la provincia desde los tiempos de nuestros pueblos originarios, pasando por la llegada de los españoles y la fundación de San Juan de la Frontera. Es decir, desde ese siglo XVI al XX y comienzos del XXI.

El primer trabajo sobre la historia de San Juan aparece a finales del siglo XIX, con “El País de Cuyo” del Dr. Nicanor Larraín, abogado, científico, economista y biógrafo, según el Anuario de Filosofía Argentina y Americana, volumen 33 (UNC). Aborda el devenir de la provincia de San Juan desde su fundación hasta fines del siglo XIX. Nadie duda que en ese siglo don Domingo F. Sarmiento dejó obras sobre la historia provincial y argentina que son joyas incomparables de la literatura nacional. A él le siguieron el Dr. Horacio Videla, tambien abogado y escritor con su imponente “Historia de San Juan” en seis tomos. Vino después la “Historia de San Juan”, de la Dra. Carmen Peñaloza de Varese y el Prof. Héctor D. Arias, creador del Instituto de Historia Regional y Argentina de la FFHA (UNSJ), y la “Historia de San Juan” del docente e investigador Daniel “Chango” Illanes.

50 Crónicas sanjuaninas

Ahora, cuando promedia el primer cuarto del presente siglo, llega la quinta obra sobre la historia sanjuanina de la mano de un relevante profesional reconocido especialmente en Cuyo, Córdoba y Buenos Aires, catedrático de la UNSJ y profundo analista de la historia y presente de nuestro país. Hablamos del licenciado Elio Noé Salcedo, que ha completado una nueva historia de San Juan, próxima a publicar: “50 Crónicas sanjuaninas”, que comprende desde la Fundación de San Juan, en 1562, hasta la época del general Nazario Benavides, de 1562 a 1862. “Aunque a Benavides lo asesinan en 1858 reconoce Salcedo- pero de alguna manera su época yo la extiendo hasta 1862, que es cuando Sarmiento llega a la gobernación, en la época del presidente Mitre.

La segunda parte es desde la gobernación de Sarmiento al advenimiento del cantonismo, es decir de 1862 a 1923; y la tercera de la era del cantonismo al final del siglo XX”. Y estos son los capítulos: “Historias de nuestra Patria Chica”, con títulos como “La escuela de los Huarpes”; “De la Escuela del Rey a la Escuela de la Patria”; “La gesta de los Andes y las patricias sanjuaninas”; “La llegada del tren a San Juan”; “Los héroes sanjuaninos de la Guerra por Malvinas”, entre otros.

El segundo se titula “Relatos populares”, con “La tierra sublevada”; “Silencio de radio”; “La memoria del tango en San Juan”, y “La quinta estación y las maravillas sanjuaninas”, entre otros.

Luego viene “Memorias de un escritor” que contiene temas como “Los métodos educacionales de Rivadavia” o “El “Facundo” y la identidad americana de Sarmiento”, entre otros.

Historia de mujeres

Sigue a continuación el capítulo “Historia de mujeres” en el que aborda la vida y obra de notables damas protagonistas en distintos momentos de la historia local como Teresa de Asensio, Paula Albarracín de Sarmiento, Martina Chapanay, Deolinda Correa, Gertrudis Funes, Alfonsina Storni, Emar Acosta, Margarita Mugnos de Escudero y Ofelia Zúccoli Fidanza.

Y, finalmente, “Recuerdos del vino”, con este contenido: “Roberto Pedro Andino, el tonelero”; “Antonio López Díaz y su vino casero”; “El método Leuzzi y la champagnera de Las Chacritas”; “Miguel Mas y la producción orgánica de vinos y espumantes”, “Arnaldo Carracedo: decano de los enólogos sanjuaninos”; “La Escuela del Vino, Sergio Montero y el arte de enseñar a hacer vinos”, y “El reino del Syrah”.

Elio Noé Salcedo

El autor de esta obra ha trabajado en medios de comunicación y tiene 16 libros publicados hasta la fecha, con temáticas de interés profesional específico y ensayos sobre historia, política y cultura argentina y latinoamericana. Radicado actualmente en Córdoba, es Licenciado en Cinematografía de la FFHA de la UNCórdoba, Magíster en Comunicación Corporativa/ Institucional de la Facultad de Periodismo de la Universidad “Juan A. Maza”, de Mendoza y Diplomado en Historia Argentina y Latinoamericana de la FACSO, UNSJ, entre varias especializaciones más.

Ha sido decano de la Facultad de Periodismo de la “Juan A. Maza” y secretario del Consejo Superior de la UNSJ. Pero junto a los cinco libros de Historia de San Juan citados, no hay que olvidar valiosos aportes de investigación histórica, estudios, monografías y publicaciones especiales de catedráticos de la carrera de Historia de la UNSJ, y el gigantesco trabajo de recopilación histórica publicado por el periodista Juan Carlos Bataller, fundador de El Nuevo Diario y ex corresponsal de Clarín, con su “San Juan al Mundo” (Fundación Bataller) autor de obras como “Los gobernadores de mi memoria”, “Un hombre llamado Amable Jones: la historia del último gobernador asesinado en San Juan y el nacimiento del Partido Bloquista” o “Los próceres en carne viva: gobernadores del siglo XIX en San Juan”.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista y escritor