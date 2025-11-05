Con fondos mineros reformarán de manera integral la Escuela 17 de agosto de Iglesia La inversión estimada es superior a los 760 millones de pesos.

El Ministerio de Minería de San Juan financiará una importante obra de mejora integral en la Escuela 17 de Agosto, ubicada en el departamento Iglesia, con una inversión superior a los 765 millones de pesos con un plazo de 180 días corridos.

La iniciativa se concretará a través del Fideicomiso Veladero y estará a cargo del Ministerio de Infraestructura provincial.

El proyecto contempla la ampliación, refacción y refuncionalización del edificio escolar, “con el propósito de mejorar la funcionalidad, accesibilidad y adaptabilidad del espacio educativo. Se busca así promover un entorno más adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la convivencia escolar”, explicaron desde el área.

Los recursos de fideicomisos mineros tienen un destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería, como Iglesia, Jáchal y Calingasta, con el fin de promover el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de sus comunidades.

En el caso de la Escuela 17 de Agosto, las intervenciones previstas incluyen:

•Cierre de galerías semicubiertas: se cerrarán mediante carpinterías y mampostería para optimizar la protección frente a las inclemencias climáticas y ordenar las circulaciones internas.

•Techado del patio cívico: se construirá una cubierta con chapas perforadas de colores, sostenida por una estructura mixta de hormigón armado y metálica, lo que permitirá utilizar el espacio como área de actividades físicas y recreativas.

•Reubicación de aulas y nueva infraestructura: se proyecta una nueva ala con tres aulas, a ejecutar en dos etapas. En esta primera, se construirá la Sala de Usos Múltiples (SUM), que funcionará provisoriamente como Sala de Robótica. La segunda etapa —no incluida en esta licitación— contempla la construcción de una nueva Sala de Robótica y un aula de nivel primario.

MIRA TAMBIÉN Mendoza avanza con su licencia social minera: qué rol tuvo San Juan

•Refuncionalización de espacios existentes: la actual Sala de Informática, hoy ubicada en el sector de gobierno, será trasladada a un nuevo espacio dentro de la galería del SUM, con su correspondiente equipamiento.

El diseño arquitectónico de las nuevas construcciones mantendrá la coherencia con el edificio existente, integrándose mediante galerías cubiertas que garanticen continuidad funcional y estética.