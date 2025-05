Con lo descubierto hasta ahora, San Juan es líder indiscutido en el cobre Tras el último anuncio de recursos de Vicuña, el megaproyecto quedó en el segundo puesto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El anuncio de recursos de Vicuña, que incorpora tanto el mineral que está en Josemaría como el de Filo del Sol, cambió para mejor el mapa de los gigantes sanjuaninos del cobre. Mientras que el líder indiscutido sigue siendo Pachón, el proyecto de Lundin y BHP quedó en segundo puesto tras confirmarse el descubrimiento histórico. Con Altar y Los Azules, que incorporan 9 y 4,9 millones de toneladas cada uno, los recursos medidos e inferidos de la provincia superan los 86 millones de toneladas. Fuera de la provincia, los tres yacimientos más importantes no logran equiparar este número, reforzando el papel de líder que tiene San Juan en el mapa del metal rojo.

La provincia tiene desde hace años récords de exploración minera y en especial enfocada en proyectos de cobre. Mientras hace una década la gran reserva era El Pachón, hoy en manos de Glencore, los hallazgos en nuevos proyectos llegaron para solidificar el liderazgo local.

Si bien Filo del Sol está en exploración desde 1999 y Josemaría desde el 2000, fue la aceleración de las inversiones lo que terminó cambiando el panorama y hoy hay en total 5 grandes yacimientos con exploración avanzada. Es en estas instancias cuando las empresas pueden calcular el recurso y empiezan a arrojar datos de cobre medido e indicado, que son los que tienen mayor nivel de exactitud.

Si se tiene en cuenta estos valores, el yacimiento con mayor cantidad de recursos medidos e indicados sigue siendo El Pachón, descubierto en 1964 en Calingasta. Es también el mayor del país y según un informe del Gobierno de San Juan su último cálculo indicaba que había 15,04 millones de toneladas de cobre que se podían recuperar de esa zona de la Cordillera de los Andes. Es uno de los proyectos más conocidos del país, gracias a sus múltiples campañas de exploración. En la década pasada llegó a tener su factibilidad, aunque luego no avanzó a la explotación. Desde la empresa explicaron que durante este año avanzaron en perforaciones y podría haber una actualización de recursos, esto quiere decir que podría crecer.

> OTRO GIGANTE

El segundo en el ranking sanjuanino, y también en todo el país, es Vicuña, el gran proyecto formado por los dos yacimientos Filo del Sol y Josemaría, en Iglesia. Si bien el primero es el que cuenta con estudios más antiguos, el que tuvo mayor desarrollo en los últimos años fue el segundo. Antes de que se unieran, luego del acuerdo entre las mineras BHP y Lundin para desarrollarlos juntos, Josemaría estaba en etapa de preconstrucción e iba a ser una mina de cobre un poco menor, pero al sumarse los recursos vecinos, alcanzaron juntas las 13 millones de toneladas de cobre medido e indicado.

Si bien todos los proyectos pueden crecer con más exploración, el caso de Vicuña tiene la particularidad de que hoy el mayor de los yacimientos es el que tiene más potencial. Filo del Sol se encuentra abierto (quiere decir que no han encontrado el fin de la zona con riqueza) en todos los sentidos. Durante varias temporadas dio récords de zonas con más concentración de cobre, por lo que no solo es una gran zona con mineral, sino que hay muy buena cantidad de metal. Por eso, calcularon que hay cobre inferido por otras 25 millones de toneladas. Cuando los técnicos hablan de metal inferido, quiere decir que hay datos técnicos que respaldan este valor, pero todavía no tienen los estudios finos como con el material medido e indicado.

Más allá de las cifras, a esto se agrega el descubrimiento más reciente en el mismo distrito Vicuña: Lunahuasi, el proyecto que acaba de concluir su tercera campaña de exploración, lanzó datos más que alentadores sobre el nivel de concentración de cobre que hay en su yacimiento.

El siguiente en la tabla es Altar, uno de los proyectos que todavía tiene mucho para crecer, también ubicado en Calingasta. El último cálculo de recursos de la empresa se conoció en noviembre de 2024, con datos de la campaña de exploración 2023-2024. Ahí las autoridades confirmaron que hay 9 millones de toneladas de cobre medido e indicado en la zona donde hoy trabaja Aldebarán Resources. Este valor surgió luego de que invirtieran en 64.000 metros de perforaciones en tres años, pero también tienen nuevas campañas previstas para el futuro inmediato. Con esos valores, el proyecto de cobre no sólo quedó como el tercero más grande de la provincia, sino que también es el quinto a nivel global en manos de una junior.

MIRA TAMBIÉN Cómo es el sistema chileno que puede mirar San Juan para el agua de la minería

En el conteo de grandes proyectos que hay en San Juan, el último es Los Azules, que tiene hoy en sus recursos medidos e indicados 4,9 millones de toneladas de cobre. La gran diferencia de este proyecto, es que se trata de un gran volumen de mineral más fácil de extraer. El yacimiento calingastino cuenta con mineral oxidado, esto quiere decir que la naturaleza en parte “lavó” otros componentes. Gracias a eso, es una zona en la que podrán extraer mediante lixiviación y producir placas de cobre listas para vender en San Juan. Aun así, este proyecto también tiene un gigante a su alrededor: en 2024 la firma McEwen confirmó que existe una gran cantidad de cobre a sólo 3 km. Una vez que la empresa tenga precisiones sobre estas zonas, podría escalar nuevamente en la tabla de gigantes locales.

+ DATOS

> En el país

En cuanto a los otros proyectos de cobre argentinos, MARA, en Catamarca, publicó en su último informe que tenía 5,4 millones de toneladas de cobre, pero teniendo en cuenta probadas y probables. Taca Taca, en Salta, mostró 9,4 millones de toneladas de cobre probadas y probables.