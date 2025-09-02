El oro supera los US$ 3.500 por onza y alcanza un nuevo récord histórico El valor del metal asciende en medio de la expectativa por recorte de tasas en Estados Unidos y debilidad del dólar.

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico en el comienzo de septiembre, al superar los US$ 3.500 por onza y en lo que va del año acumula un alza superior al 30%.

El valor del metal asciende por sexta jornada consecutiva este martes 2 de septiembre y quiebra un nuevo récord al llegar a US$3.550,20, en medio de las crecientes expectativas por el recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) y la inestabilidad del dólar.

En este contexto, el dólar se mantiene cerca de mínimos en más de un mes frente a otras divisas, lo que abarata al oro para los inversores extranjeros. En circunstancias de volatilidad y tasas bajas, el metal, que no ofrece rendimientos, suele verse favorecido.

Al mismo tiempo, también exhibe una apreciación considerable en su valor, ya que el precio de la plata subió 1,8% hasta alcanzar los US$41,46, superando los 40 dólares la onza por primera vez desde 2011.