La minera Boroo de Singapur presentó una propuesta para desarrollar el proyecto Del Carmen en Iglesia La empresa Boroo Pte Ltd, con presencia en Mongolia, Chile y Perú, muestra su interés en impulsar el proyecto minero sanjuanino Del Carmen como parte de su expansión en América Latina.

San Juan continúa consolidándose como un atractivo polo de inversiones mineras, con la llegada de nuevos actores interesados en desarrollar proyectos estratégicos en la región. En esta oportunidad, la compañía Boroo Pte Ltd, con sede en Singapur y activa en diversos mercados internacionales, presentó su propuesta técnico-económica al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) para participar en el concurso público del área minera Del Carmen, ubicada en el departamento Iglesia.

Con activos en diversas etapas de desarrollo en Mongolia, Chile y Perú, Boroo logró posicionarse como un jugador clave en el sector, destacándose por su enfoque ágil en la toma de decisiones y su capacidad de acceso al capital. Esta estrategia le permitió llevar sus proyectos a la producción comercial en tiempos reducidos, un modelo que la empresa considera replicar en la región de San Juan.

Uno de los puntos destacados en la propuesta de Boroo es su visión de desarrollo escalonada para Del Carmen, un proyecto que, en el mediano y largo plazo, podría convertirse en una iniciativa binacional. La reciente adquisición del proyecto minero Alturas en Chile, que anteriormente pertenecía a Barrick Gold, fortaleció aún más las capacidades de la empresa para abordar proyectos de gran envergadura en América Latina.

Los directivos de Boroo expresaron su intención de establecerse a largo plazo en San Juan, con el firme compromiso de ser un actor relevante en la provincia. En ese sentido, aseguraron que priorizarán la inversión local y se comprometieron a trabajar de manera conjunta con profesionales y proveedores regionales para impulsar el desarrollo económico de la zona.

Vale decir que el modelo de Boroo ya dio frutos en otras partes de la región, como lo demuestra su reciente adquisición de la Unidad Minera Lagunas Norte, en Perú, en 2021. Este activo, que pertenecía a Barrick, se convirtió en el principal proyecto de la empresa en Sudamérica. Gracias a su enfoque de desarrollo acelerado, Boroo lleva invertidos más de 400 millones de dólares en una nueva planta de procesamiento de oro, lo que permitió un notable incremento en la producción, pasando de 51.000 onzas de oro a finales de 2021 a una proyección de 234.000 onzas para finales de 2024.