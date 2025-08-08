Los detalles de la sucursal exclusiva para la industria minera que Supervielle abrió en San Juan El banco inauguró un espacio especializado para atender a empresas mineras y proveedores, con políticas crediticias adaptadas, personal capacitado y herramientas financieras diseñadas para acompañar el crecimiento del sector en San Juan.

En un contexto de creciente actividad y anuncios vinculados al cobre, el Banco Supervielle inauguró en San Juan una sucursal diseñada específicamente para atender a la industria minera y a sus proveedores.

La entidad busca ofrecer un ecosistema de servicios financieros adaptado a las particularidades del sector, con políticas crediticias especiales, personal capacitado y herramientas pensadas para empresas que deben responder a demandas de gran escala.

Ignacio Morello, director de Banca Corporativa en Banco Supervielle, explicó que la decisión fue el resultado de un proceso de años: “Empezamos entendiendo el sector, escuchando qué necesitan las empresas, pero sobre todo qué necesitan los proveedores de las grandes mineras. Después de un proceso de aprendizaje, donde contratamos personal especializado y nos vinculamos con gente local muy involucrada en esta industria, llegamos a una conclusión bastante clara: si queríamos acompañar de verdad a esta cadena de valor, necesitábamos una sucursal específica, con foco puesto en minería”.

Uno de los ejes del modelo es mirar más allá de los balances históricos. “Nos encontramos con proveedores que tienen dos equipos y de pronto reciben una orden de compra que exige diez. ¿Cómo hacés para financiar eso si solo mirás el pasado? Tenés que poner en foco el futuro, lo que viene. Entonces, una de las características principales de nuestro enfoque es esa: mirar hacia adelante, evaluar la demanda real que tienen esos proveedores por parte de las grandes mineras, más allá de lo que muestran sus balances históricos”, señaló Morello.

Entre las herramientas disponibles, destacan el descuento de facturas sin necesidad de notificación formal —gracias a acuerdos con empresas mineras— y préstamos basados en órdenes de compra, además de opciones como el leasing para financiar equipamiento específico.

La sucursal ya está operativa tras un período de prueba y ajustes. “La sucursal es, más que nada, la consolidación de un proceso que ya venía avanzando. Ahora tenemos al equipo especializado en un mismo lugar, lo que facilita muchísimo la gestión y la visibilidad”, afirmó el ejecutivo.

Supervielle ya trabajó con 80 proveedores del sector minero en el país, por un total de unos 10 millones de dólares en financiamiento, y espera que ese número crezca de forma significativa a medida que los proyectos de cobre avancen. “Lo que viene es mucho más grande. El desafío es estar preparados desde ahora”, concluyó Morello.