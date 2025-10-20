Minas Argentinas S.A. consolida su recuperación y obtiene calificación A+(arg) de FIX SCR La calificadora afiliada de Fitch Ratings destacó la solidez operativa, los bajos costos y la previsibilidad de los flujos de la empresa, que opera la mina Gualcamayo en San Juan.

Minas Argentinas S.A. (MASA), parte de Aisa Group, recibió la calificación A+(arg) con Perspectiva Estable por parte de FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, en reconocimiento a su solidez financiera, previsibilidad de flujos y disciplina operativa. Se trata de una de las calificaciones más altas del mercado argentino y confirma el éxito del proceso de transformación encarado por la compañía desde septiembre de 2023.

Tras el cambio de control, MASA revirtió el proceso de cierre que atravesaba la mina Gualcamayo, reestructuró integralmente la operación y la devolvió a niveles

de producción sostenibles. Hoy la empresa presenta cero apalancamiento, deuda financiera inferior a un millón de dólares y estados contables auditados por PwC, con un patrimonio neto superior a los US$ 200 millones.

Juan José Retamero, presidente de MASA y fundador de Aisa Group, señaló: “La calificación A+(arg) y la auditoría de PwC confirman un cambio profundo y

medible. MASA vuelve a ser un referente del sector, con disciplina financiera y una base técnica validada internacionalmente”.

“Convertimos una crisis en una plataforma de crecimiento con prudencia, método y respeto por las reglas. Este reconocimiento refleja un modelo de gestión que

combina técnica, transparencia y previsibilidad”, expresó Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

El informe de FIX SCR destacó además el Proyecto Carbonatos Profundos (Deep Carbonates Project o DCP), eje de la nueva etapa de crecimiento de la

compañía. Esta iniciativa permitirá extender la vida útil de Gualcamayo por más de 20 años y prevé inversiones escalonadas a partir de 2027, bajo un esquema

de financiamiento conservador y estándares de gobernanza alineados con las mejores prácticas internacionales.

“En dos años pasamos de un proceso de cierre a una operación con crecimiento y flujo robusto. El DCP y la exploración son los pilares de una inversión

responsable y de largo plazo”, agregó Ricardo Martínez, director ejecutivo de MASA.

Minas Argentinas reafirma así su propósito de operar con disciplina, transparencia y seguridad, generando valor sustentable para San Juan y para

Argentina. La compañía exporta su producción, promueve el desarrollo de proveedores locales y sostiene un compromiso activo con la comunidad y el

ambiente.