Norma Ramiro, asumió el cargo de Directora de Asuntos Corporativos en Vicuña Corp., la compañía creada en partes iguales por BHP y Lundin Mining para desarrollar los proyectos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en San Juan.

“¡Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Director de Asuntos Corporativos en Vicuña! Comienzo este capítulo con gran entusiasmo y profundo compromiso. ¡Valoro mucho la confianza depositada en mí y la oportunidad de apoyar el desarrollo de un proyecto de tan alto perfil!”, publicó Ramiro en su perfil de Linkedin.

Antes de fundar su propia consultora “Norma Ramiro Consulting”, la ejecutiva trabajó 23 años en la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), donde encabezó misiones comerciales y conferencias internacionales para empresas australianas y argentinas en diversos sectores, como minería, agronegocios, salud y tecnología.

Durante ese tiempo en Austrade, su enfoque estuvo dirigido en la innovación y la educación, siempre con el objetivo de comprender las necesidades de clientes internos y externos brindando servicios de asesoramiento a más de 60 empresas australianas tanto para Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Personalmente, me caracterizo por mi ambición, pasión y enfoque en los resultados. Constantemente busco superar las metas propuestas, así como abrazar los desafíos que se presentan en el camino”, señaló la nueva directora en Vicuña.