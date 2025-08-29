San Juan avanza con la licitación de dos áreas mineras estratégicas en Iglesia: los detalles

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) llevó adelante este jueves 28 de agosto la apertura del primer sobre del Concurso Público de Ofertas para la exploración y eventual explotación de dos áreas clave en el departamento Iglesia: Del Carmen y Jagüelito.

En esta primera etapa, destinada a evaluar la capacidad técnica y financiera de las empresas interesadas, se presentaron dos compañías: *Shandong Gold y Boroo de un total de *11 empresas que adquirieron el pliego de bases y condiciones*.

La apertura del primer sobre representa una etapa clave del proceso licitatorio, ya que permite verificar la solvencia técnica y financiera de las empresas. La segunda etapa con la apertura del sobre Número 2, que abarca la oferta económica, determinará cual de la compañía resulta adjudicataria.

Este proceso se enmarca en el modelo de contrato de exploración con opción a explotación promovido por el Gobierno de San Juan a través del IPEEM. Este proceso es un paso importante para consolidar alianzas estratégicas que posicionen a la provincia entre las más destacadas por su potencial minero en la región y el mundo.

Sobre las áreas en concurso

Los proyectos Del Carmen y Jagüelito, se encuentran ubicados dentro del distrito minero Valle del Cura y pertenecen a la franja metalogenética de El Indio. Ambos proyectos presentan similitudes geológicas y mineralógicas similares a la mina Veladero, por lo que son sitios reconocidos por su potencial aurífero.